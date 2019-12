Dites bonjour à une nouvelle langue en 2020 pour seulement 17 $

Que vous rêviez de voyager dans le monde ou d'acquérir de nouvelles compétences commercialisables, apprendre une nouvelle langue est important. Cependant, il existe aujourd'hui environ 6 500 langues parlées dans le monde, alors comment en choisir une seule?

Vous pouvez adopter une approche plus large et acquérir une compréhension fondamentale de cinq langues largement parlées avec le pack Apprendre une nouvelle langue pour les débutants. Avant Noël, vous pouvez le ramasser pour seulement 17 $ avec notre fête promo code.

Préparez-vous à une conversation quotidienne en cinq langues.

Vous pouvez apprendre les bases dans Allemand, français, espagnol, chinois et japonais avec près de 200 leçons. Avec le mélange des langues européennes et asiatiques, vous pourriez voyager à travers le monde et trouver presque toujours quelqu'un qui parle une de vos langues.

Les cinq kits d'apprentissage se concentrent sur l'objectif similaire de vous préparer à Conversation quotidienne. Vous apprendrez les bases chiffres, présentations, aliments et boissonset d'autres sujets de conversation simples. Dans les modules allemand et français, vous pouvez même apprendre à parler de votre métier et de la météo. Vous ne pouvez peut-être pas encore parler couramment, mais vous aurez les compétences nécessaires pour communiquer lors de vacances géniales.

Le pack Apprendre une nouvelle langue:

Les cinq modules du pack Apprendre une nouvelle langue ont une combinaison valeur au détail de près de 150 $, mais vous pouvez les saisir pour une fraction de ce prix. Utilisez simplement le code promo MERRYSAVE15 à la caisse Tech Deals et commencez à apprendre pour seulement 17 $. Dites auf Wiedersehen à 2019 et ni hao à 2020.

Cet accord n'est que peu de temps donc cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

16 $ US .99 Apprenez un nouveau pack linguistique Utilisez le code de l'offre: MERRYSAVE15 sauver 132 $ .96 Achetez-le maintenant Utilisez le code de l'offre: MERRYSAVE15

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.