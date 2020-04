Dites bonjour au LG Velvet (et versez-en un pour le G9)

LG

LG est en train de redémarrer sa stratégie de smartphone et, à la manière de LG, la société nous donne des détails à ce sujet. Aujourd’hui, nous avons appris le nom du premier téléphone au redémarrage, LG Velvet, et quelques détails de conception intrigants.

LG a déclaré qu’il «s’éloignait des désignations alphanumériques au profit de noms familiers et expressifs». En d’autres termes, plus de téléphones de la série G, et probablement pas de série V non plus. Cela met fin à l’une des familles de téléphones phares les plus anciennes de l’espace Android. Versez-en un pour le G.

Cette annonce officielle fait suite à un rapport non confirmé du mois dernier suggérant que LG adopterait des noms uniques pour ses prochains téléphones premium.

Au revoir LG G9, bonjour LG Velvet. Le nouveau téléphone comportera un «facteur de forme fluide et symétrique» qui sera «agréable à toucher», explique LG. Selon la société, la «douceur lustrée» et la «douceur premium» seront deux caractéristiques clés du Velvet. La caméra Raindrop reçoit également un cri.

L’unité mobile de LG a perdu de l’argent pendant 20 trimestres consécutifs. Entre autres problèmes, la marque maladroite, les conceptions médiocres et la mauvaise différenciation des produits ont transformé les smartphones de LG en aussi des rans oubliables. Il n’y a aucune garantie que le nouveau Velvet changera les choses, mais ce que nous savons à ce jour nous rend prudemment optimistes.

Tout d’abord, le nom lui-même – la société abandonne la terrible annexe ThinQ, au profit d’un surnom propre et mémorable. Cela seul devrait aider le prochain téléphone LG à se démarquer dans une mer de permutations alphanumériques.

Deuxièmement, la «douceur premium» promise suggère que LG va à l’encontre des modèles brillants et brillants qui ont dominé le marché au cours des dernières années, à quelques rares exceptions près. C’est une autre façon pour le Velvet de se démarquer. De plus, LG a désespérément besoin de flair, après des années de conceptions lourdes.

Le LG Velvet sera un appareil «premium de masse», qui ne rivalisera pas avec le Galaxy S20 Ultra et le Huawei P40 Pro Plus. C’est une bonne nouvelle, tant que le prix abordable n’est pas accompagné d’une fiche technique oubliable.

