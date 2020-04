DJI annonce Mavic Air 2 avec 34 minutes de vol

Des rumeurs et des fuites appellent le prochain drone aérien de DJI à faire son apparition dans l’annonce du 27 avril de la société, et maintenant c’est officiel. Le Mavic Air 2 arrive sur le marché avec des améliorations notables par rapport au Mavic Air d’origine et quelques changements qui le distinguent de l’original de certaines manières intéressantes.

Des modifications ont été apportées à pratiquement toutes les parties du Mavic Air 2. Le corps est plus grand et plus lourd qu’auparavant, pesant 570 g par rapport aux 430 g de l’original. Une partie de l’augmentation provient de l’emballage dans une batterie de 3500 mAh, contre 2375 mAh. Cela donnera au nouveau modèle un temps de vol maximal de 34 minutes beaucoup plus utile, tandis que le prédécesseur a terminé en seulement 21 minutes.

La caméra est toujours un facteur important dans les drones de cette taille, et le Mavic Air 2 a l’air plutôt bien. Le capteur a été dimensionné un peu, passant de 1 / 2,3 “(11 mm) à 1/2” (12,7 mm). Il s’agit toujours d’un capteur de 12 MP, mais il peut désormais assembler des photos pour produire des images fixes jusqu’à 48 MP.

Les choses se sont également améliorées pour la vidéo. Le Mavic Air d’origine pouvait déjà atteindre 4K à 30 ips ou 1080p à 120 ips. Ces deux fréquences d’images ont été doublées dans le Mavic Air 2, offrant aux pilotes le potentiel de capturer jusqu’à 60 images par seconde en 4K et 240 images par seconde en 1080p, et le débit binaire maximal a été augmenté à 120 Mbps (auparavant 100 Mbps). Le mode Hyperlapse de DJI peut également atteindre 8K.

Il existe également des fonctionnalités intelligentes notables pour aider à la sécurité des vols. Advanced Pilot Assistance (APAS) 3.0 améliore le système d’évitement d’objet, et il y a une nouvelle fonctionnalité appelée AirSense qui détecte les signaux ADS-B pour empêcher les collisions avec des avions plus gros comme des avions et des hélicoptères. Et bien sûr, tous les modes de vol semi-automatisés de DJI comme ActiveTrack et Quickshots sont là pour que vous puissiez compter sur certains modèles de vol automatisés.

Image via Roland Quandt

Séparé du drone lui-même, le contrôleur a également subi un grand changement. DJI teste un design qui ressemble beaucoup plus à son Smart Controller. Il n’a pas les bras pliants pour tenir un smartphone comme les versions précédentes, mais adopte à la place un collier de serrage à ressort comme nous l’avons vu dans de nombreux autres accessoires. Le nouveau design n’est pas aussi ergonomique, mais il place votre smartphone au nord des commandes, c’est donc un endroit plus naturel pour surveiller.

Le Mavic Air 2 ne remplacera pas le Mavic 2 Pro (ou Zoom), mais il emprunte beaucoup de la conception et des fonctionnalités qui les rendent si populaires; et il met plus de distance entre la ligne aérienne et la Mini de l’année dernière, qui a été publiée pour se serrer juste sous les nouvelles restrictions de 250 g au Canada et dans certains autres pays.

Vous pouvez commander le Mavic Air 2 maintenant pour 799 $, ou le ramasser avec le combo Fly More pour 988 $. Ce n’est pas grand-chose, mais vous pouvez retirer 10 $ supplémentaires avec ce code promo.