DJI Mavic Air 2 pratique et premières impressions

Lorsque DJI a clairement fait savoir que le nouveau DJI Mavic Air 2 était destiné à être lancé, nous étions ravis, mais avons eu quelques hésitations, que pourrait offrir une nouvelle Air qui l’intéresse? Nous avons ensuite appris quelques fonctionnalités et spécifications et changé notre musique. Si vous ne lisez pas le reste de cet article, sachez simplement que le DJI Mavic Air 2 est dope!

Quand il s’agit de mettre un appareil photo dans le ciel, comment sonne un capteur 48MP, 1/2 pouce? Pour ceux qui ne connaissent pas les drones modernes, c’est vraiment bien, et le Mavic Air 2 le prouve.

Présentation de DJI Mavic Air 2

Le DJI Mavic Air original était un peu un drone déroutant. Je veux dire, le drone était facile à comprendre, mais le fait qu’ils l’ont appelé un drone «Mavic», était étrange pour nous. Surtout en regardant en arrière, il reste le seul drone Mavic qui ne soit pas conforme à la conception similaire des bras pliants et à la palette de couleurs grise.

Le nouveau Mavic Air 2 est plus un drone Mavic. Il a la conception pliante familière et fiable, et devrait s’intégrer parfaitement dans n’importe quelle flotte DJI.

Le drone lui-même est un engin stable et rapide. Sa vitesse de pointe nominale est en ligne avec d’autres drones Mavic, à peu près la même que le premier Mavic Air, mais l’accélération voit une amélioration. Cela est dû en grande partie à des moteurs et des hélices plus grands et plus efficaces.

Ces mêmes outils améliorent également considérablement le temps de vol. Le Mavic Air 2 est désormais un leader en temps de vol parmi les drones similaires, avec 34 minutes de temps de vol.

Permettez-moi de faire un parallèle pour vous. Dans les années 90, le marché des super voitures était en compétition autour de la marque des 200 MPH. Il y avait beaucoup de machines qui dépassaient 170MPH, mais cette vitesse insaisissable de 200MPH (pour une production, un véhicule de rue) n’était fissurée que par quelques-uns à l’époque. La Lamborghini Diablo SV était l’affiche sur mon mur à cette époque, une voiture qui a réussi à casser un peu plus de 202 mi / h.

Trente minutes de vol est une bataille similaire.

Il existe de nombreux drones qui peuvent atteindre 20 minutes dans le ciel, le Mavic Air d’origine a été évalué pendant 21 minutes. Ensuite, il y a un tas de drones qui restent en altitude pendant 30 minutes, quelques-uns qui obtiennent 31 minutes, encore moins qui sont évalués pour 33 minutes, et maintenant le Mavic Air 2 bascule 34 minutes. Cela semble subtil, mais c’est une énorme réussite pour un quadcopter de moins de 1000 $. Surtout un avec juste une batterie 3 500 mAh, 3S.

Retour au sommet de la vitesse, le Mavic Air 2 est rapide. Peut-être que le meilleur mot est réactif. En tant que pilote DJI chevronné, j’ai décidé de commencer en mode Normal, pensant que le mode Trépied serait trop lent à mes goûts et le mode Sport trop rapide pour un premier vol. Je me suis retrouvé à devoir me détendre sur les bâtons. Mouvements de bâton subtils pour les vols les plus complexes dont j’avais besoin.

J’ai presque frappé les buissons devant ma maison une fois, oubliant d’être doux avec les bâtons. Cette peur était suffisante, soyez doux. Il en va de même pour l’accélération verticale, planifiez votre trajectoire en conséquence, je n’avais aucun obstacle à proprement parler, mais le drone était presque hors site avant que je puisse faire le pas et demi sous mon balcon pour avoir une vue dégagée tout droit.

Ne vous y trompez pas, le Mavic Air 2 est conçu pour approximativement les mêmes vitesses que l’Air d’origine, et la plupart des drones Mavic plus récents, il est tout simplement très réactif lorsque vous bloquez sur les bâtons. C’est marrant!

Si vous avez peur de vous cogner, le Mavic Air 2 est livré avec des capteurs d’évitement d’obstacles multidirectionnels. En bas, en avant et en arrière.

Pour passer au niveau supérieur, le Mavic Air 2 est équipé d’APAS 3.0. C’est l’outil de navigation intelligent de DJI qui protège le drone lorsque vous volez dans certains des modes automatisés.

Contrôle du DJI Mavic Air 2

Une toute nouvelle conception de contrôleur attend tous les pilotes de Mavic Air 2. La télécommande n’est peut-être pas aussi attrayante qu’une télécommande Mavic standard, mais après nos premiers vols, nous l’aimons vraiment. Le montage du téléphone sur le dessus est un bon changement. Cela obstrue la vue de la gâchette de la caméra et du cadran de la nacelle, mais une fois que vous vous souvenez où ils se trouvent, ce n’est pas un problème.

Le déclencheur de caméra à double usage est une nouvelle chose à laquelle s’habituer. Nous sommes habitués à appuyer sur le déclencheur droit pour les photos, le déclencheur gauche pour les vidéos. Maintenant, nous devons nous rappeler de changer de mode et d’utiliser le bon déclencheur pour les deux opérations. Nous allons gérer certaines situations de prise de vue complexes pour notre examen complet de la caméra pour voir ce que nous ressentons vraiment à propos de cette configuration, mais pour la première utilisation, rien à redire.

Le Mavic Air 2 est contrôlé par la nouvelle application DJI Fly. Comme le Mavic Mini avec lequel il a été introduit, nous manquons certains des paramètres de personnalisation les plus avancés, mais nous pouvons convenir que l’application Fly est facile à utiliser et comprend des informations pertinentes en un coup d’œil.

Nous avons pu découvrir le nouveau récepteur ADS-B sur quelques-uns de nos vols. Pour autant que nous puissions en juger, cela est géré dans un espace 2D, dans lequel les avions qui ont volé près de nous étaient en fait à des milliers de pieds au-dessus de nous. La différence d’altitude n’était pas représentée sur la carte, pas que nous puissions voir dans les circonstances. Nous avons beaucoup apprécié que la carte s’agrandisse un peu et se rende facilement visible lorsque les avions sont proches, puis se replie lorsque les avions sont hors de portée. En tant qu’utilisateur fréquent de Flight24, je craignais que les choses ne se compliquent. DJI l’a fait sans effort.

La nouvelle télécommande a une portée de connectivité de 10 km, soit environ 6,2 miles. Bien que la plupart d’entre nous ne puissent pas voler aussi loin tout en maintenant le VLOS, cela aide certainement à la connectivité à courte portée. Nous sommes sortis à environ 1000 pieds dans nos premiers tests, il n’y avait absolument aucun hoquet dans la connectivité ou le signal vidéo. D’autres tests seront effectués pour notre examen complet.

La caméra Mavic Air 2 est-elle bonne?

Maintenant, nous arrivons à de très bonnes choses. Le Mavic Air d’origine a secoué le petit marché des drones en offrant une caméra stabilisée qui pouvait filmer des images 4K à 30 images par seconde et à un débit de 100 Mbps. C’est génial, mais c’est assez standard pour les drones et les téléphones de nos jours.

Le DJI Mavic Air 2 peut enregistrer des vidéos 4K à 60FPS, avec un débit de données de 120 Mbps. Vous voulez le HDR? La limite tombe à 30fps.

Pour la photographie, le Mavic Air 2 est équipé d’un tireur 48MP. Par défaut, il prend des photos 12MP en utilisant le binning de pixels. La meilleure chose ici est peut-être la bosse jusqu’à un capteur CMOS 1/2 pouce. Le capteur le plus courant sur le marché est le plus petit bloc de pixels de 1 / 2,3 pouces. Cela ne rend pas la caméra Mavic Air 2 beaucoup plus grande, mais vous vous souvenez de cette situation de 200 MPH? Oui, nous allons 202MPH maintenant!

Les photos sont assez belles. De là, profitez de quelques modes de prise de vue, y compris des photos panoramiques, du mode SmartPhoto avec reconnaissance de scène et des modes de faible luminosité, ainsi que de l’expérience DJI Quickshot complète.

Nous couvrirons la caméra en détail dans une revue complète de la caméra DJI Mavic Air 2 bientôt. Pour l’instant, il suffit de dire que oui, l’appareil photo est très bon.

Pour l’instant, nous oserions dire que l’appareil photo du Mavic Air 2 est meilleur que le Mavic 2 Zoom plus cher, mais pas aussi bon que le Mavic 2 Pro. N’oubliez pas que le Zoom peut zoomer, l’Air 2 ne peut pas, du moins pas optiquement, mais à la même distance focale, l’Air 2 nous semble un peu mieux.

Prix ​​DJI Mavic Air 2

Pour ceux qui cherchent à accrocher le DJI Mavic Air 2, je vous invite à consulter notre prochaine revue complète du drone. Nous avons la machine en interne depuis assez longtemps pour avoir nos impressions, mais nous n’avons pas eu la chance de plonger profondément, de vraiment mettre la machine à l’épreuve. Nous le faisons pendant que vous lisez ceci.

Le Mavic Air 2 sera lancé pour 799 $ pour le package de base. Cela vous donne une seule batterie et toutes les friandises dont vous avez besoin pour entrer dans le ciel. Le combo Mavic Air 2 Fly More coûte 988 $. Cela vous donne quelques batteries supplémentaires, quelques pièces de rechange supplémentaires et plus encore.

Vous pouvez pré-commander aujourd’hui, les livraisons devraient commencer le 11 mai 2020.