Dois-je acheter un étui de téléphone antimicrobien?

Meilleure réponse: Cela ne peut pas faire de mal, mais ce n’est pas une protection infaillible. Les étuis antimicrobiens perturbent les microbes et les empêchent de s’attarder sur votre étui, mais ils ne peuvent pas être garantis de tout tuer comme un vrai désinfectant. Ils ne sont garantis que pour lutter contre les bactéries qui causent les odeurs et les taches, pas tous les germes pathogènes connus de l’homme.

Que font réellement les étuis antimicrobiens?

Les étuis antimicrobiens peuvent réduire considérablement les germes sur votre étui, perturbant la couche externe de germes, de bactéries et de certains virus afin qu’ils ne s’attardent pas sur votre appareil et ne se propagent pas à vous. Cependant, ces pouvoirs de lutte contre les germes ne sont garantis que contre les bactéries qui causent les odeurs et les taches, pas les bactéries ou les virus qui causent des maladies. Ils peuvent être quelque peu efficaces contre d’autres microbes – selon la fréquence à laquelle vous nettoyez votre téléphone et l’épaisseur de l’accumulation que vous avez tendance à accumuler sur vos étuis – mais les responsables des étuis ne peuvent pas réellement promettre qu’ils vous protégeront contre la maladie.

Ce n’est peut-être pas une solution miracle, mais tout élément de protection supplémentaire pour l’article que je touche plus que tout autre tous les jours est le bienvenu. Cela est particulièrement vrai pendant la saison de la grippe et la pandémie actuelle: cela pourrait ne pas tuer chaque petit insecte, mais chaque petit geste est utile.

Cet effet disparaît-il avec le temps?

Certains étuis ne sont livrés qu’avec un revêtement de surface pour sa couche antimicrobienne, et ceux-ci s’useront avec le temps, mais les bons étuis intègrent la solution antimicrobienne dans le polymère de l’étui, ce qui signifie qu’elle ne s’use pas avec le temps .

Cela dit, les cas se salissent avec le temps et bien que ce cas puisse combattre les germes, il ne peut que perturber les microbes avec lesquels il est directement en contact, donc s’il y a un film de cellules mortes de la peau et de la sueur congelée qui s’accumule avec le temps, sortez votre téléphone du boîtier et passez une lingette Lysol dessus pour effacer tout cela.

Protection pour votre téléphone et votre santé

Étuis Otterbox Defender Series

Robuste et résistant aux germes.

Les étuis Defender Series d’Otterbox offrent une protection antimicrobienne, perturbant la croissance des germes et des bactéries qui s’accumulent sur votre téléphone et endommageant les petits enculés au niveau cellulaire. Il vient dans une variété de couleurs et tue les germes sur chacun d’eux.

La série Defender d’Otterbox fait plus que simplement tuer les germes. Il dispose d’une protection contre les chutes “de niveau professionnel” avec quatre pièces de protection distinctes. Votre téléphone est bien protégé contre les chutes.

Partenaire écran propre

Verre Elite VisionGuard +

Protection d’élite contre une armée de germes

InvisibleShield apporte ses protecteurs d’écran ultra-résistants dans une zone sans germes avec Elite VisionGuard +. La technologie antimicrobienne tue 99,9% des germes de surface et est cuite dans le protecteur d’écran, de sorte qu’elle ne s’use pas.