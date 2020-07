Dois-je acheter un routeur maillé ou un routeur autonome?

Meilleure réponse: La plupart des gens devraient acheter un système maillé sur un routeur autonome. Bien qu’un système de maillage coûte un peu plus cher à l’avance, il permet une plus grande expansion sur toute la ligne.

Le Wi-Fi évolue, tout comme nos routeurs

Les routeurs domestiques d’origine étaient plutôt simples en ce sens qu’ils prenaient une connexion Internet entrante à partir d’un modem et diffusaient un signal sans fil. À l’époque où le Wi-Fi était utilisé par moins de personnes et moins d’appareils en profitaient, des choses comme les interférences n’étaient pas vraiment un problème. Non seulement cela, mais les signaux 2,4 GHz étaient plus que suffisants, et les fréquences plus basses pouvaient voyager beaucoup plus loin que 5 GHz.

Annonces :

Aujourd’hui, nous exigeons beaucoup plus de vitesse de nos routeurs, ce qui nécessite le passage à des bandes plus larges de 5 GHz. Le problème avec 5 GHz est qu’il est plus sensible aux interférences. Les systèmes maillés et les routeurs autonomes modernes abordent ce problème un peu différemment.

Quelle est la différence entre un routeur maillé et un routeur autonome?

Les systèmes maillés visent à améliorer la couverture et la qualité de la connexion en décentralisant le Wi-Fi. La majorité des systèmes maillés sont constitués de deux ou trois petits routeurs avec une unité principale connectée à votre source Internet et les autres routeurs connectés à l’unité principale. Cela permet à votre appareil sans fil de se connecter à un point d’accès beaucoup plus proche et de laisser ce point d’accès faire le gros du travail en communiquant avec le routeur principal. C’est la meilleure option pour les personnes ayant des zones mortes dans leur maison.

Un routeur autonome est ce que vous pourriez traditionnellement considérer comme un routeur. Il s’agit d’une unité tout-en-un qui comprend généralement un commutateur de réseau câblé ainsi qu’un point d’accès sans fil. La principale différence ici est que l’un de ces routeurs doit avoir le pouvoir de couvrir une maison entière. Le résultat est généralement un appareil plus grand avec plusieurs antennes articulées dépassant de l’arrière.

Quels sont les avantages d’un routeur maillé?

Les systèmes maillés sont conçus pour évoluer avec vos besoins. Bien que la plupart des kits soient livrés avec deux ou trois unités, vous pouvez techniquement vous en tirer avec une seule. La bonne chose est que vous pouvez ajouter plusieurs nœuds pour créer un solide réseau sans fil décentralisé. Cela permet à vos appareils de se connecter au routeur le plus proche d’eux, réduisant ainsi l’impact des interférences.

De nombreux systèmes tels que le Nest Wifi de Google et le Google Wifi d’origine maintiennent la compatibilité intergénérationnelle avec les mises à jour logicielles, ce qui rend l’extension de votre maillage un choix simple.

Beaucoup de gens aimeront que les systèmes de maillage, tels que ceux proposés par eero, travaillent dur pour rendre la configuration aussi simple que possible. Pour configurer l’un de ces systèmes, il suffit de suivre les instructions d’une application et vous pouvez ensuite l’oublier.

Quels sont les avantages d’un routeur autonome?

De nombreuses personnes sont exclues de la technologie du maillage car de nombreux systèmes populaires mettent l’accent sur les fonctionnalités traditionnelles comme les ports Ethernet. D’autres ont tenté de simplifier à outrance le contrôle des utilisateurs. Pour beaucoup d’entre nous, c’est très bien, mais tout le monde ne veut pas tout abandonner.

Si vous vous souciez de la vitesse et des performances avant tout, un routeur autonome pourrait toujours être votre meilleur choix. Un routeur de jeu rapide comme l’Asus RT-AX5300 est non seulement plus rapide que la plupart des systèmes maillés, mais il possède des fonctionnalités plus avancées telles que le Wi-Fi tri-bande et des commandes avancées. Bien que vous puissiez accélérer les systèmes de maillage tri-bande, le prix grimpe en flèche lorsque vous ajoutez plus de points de maillage.

Certaines entreprises comme Asus et Linksys ont commencé à ajouter des capacités de maillage à leurs routeurs standard. Pour la plupart des gens, c’est le meilleur compromis possible, à moins de créer un réseau câblé et sans fil distinct.

Quel style de routeur la plupart des gens devraient-ils acheter?

La plus grande grève contre les systèmes maillés est le coût. Avoir plusieurs routeurs plus petits constituant un système maillé conduit à des composants plus lents et moins chers utilisés pour réduire le coût du package. La majorité des systèmes maillés sont en retard sur les routeurs autonomes en termes de vitesse et de fonctionnalité à des prix similaires. Pourtant, la plupart des gens n’ont pas besoin de plus que les vitesses offertes par un système maillé double bande et la qualité de la connexion en vaudra la peine.

Pour la plupart des gens, il n’est pas nécessaire de disposer de plusieurs vitesses Wi-Fi gigabit et le simple fait d’avoir une couverture cohérente sera une bien meilleure valeur. Pour la plupart des gens, un système de maillage est le plus logique.

Choix simple

eero

Facile à installer avec une grande couverture

La nouvelle génération d’eero offre un bon équilibre entre vitesse et taille avec une vitesse suffisante pour la plupart des gens et une application simple.

Future extension

Linksys MAX-STREAM MR7350

Conservez les fonctionnalités traditionnelles du routeur avec les options d’extension Velop

Linksys a apporté son système de maillage Velop à ses routeurs Wi-Fi 6 avec le MR7350 avec des vitesses allant jusqu’à AX1800 et quatre ports Ethernet.