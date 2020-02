Dolby Atmos arrive sur l’application Apple TV de LG plus tard en 2020

LG a confirmé que l’application Apple TV sur ses téléviseurs prendrait en charge Dolby Atmos et AirPlay 2 plus tard cette année (via FlatpanelsHD).

Plus tôt cette semaine, les utilisateurs de certains téléviseurs LG ont remarqué l’ajout de l’application Apple TV. Mais ils ont également remarqué qu’il manquait de support pour Dolby Atmos. Maintenant, LG confirme que le support arrivera plus tard cette année.

Plus tôt cette semaine, LG est devenu le premier partenaire à proposer le streaming Dolby Vision depuis l’application. LG confirme désormais à FlatpanelsHD que la prise en charge de Dolby Atmos sera ajoutée «plus tard cette année» pour l’application Apple TV et AirPlay 2. – «La prise en charge de Dolby Atmos arrivera plus tard cette année», a déclaré LG à FlatpanelsHD, se référant à la fois aux Application Apple TV et AirPlay 2. Aucun autre détail n’a été fourni, nous ne pouvons donc pas confirmer si cela s’applique généralement aux téléviseurs LG 2018, 2019 et 2020 ou seulement à certains d’entre eux.

Actuellement, l’application prend en charge Dolby Vision sur ces modèles de téléviseurs.

