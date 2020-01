Donald Trump appelle Apple à “ passer à la vitesse supérieure ” et à déverrouiller les iPhones utilisés par Florida Mass Shooter

Le président des États-Unis, Donald Trump, cet après-midi, a pesé sur un désaccord entre Apple et le FBI, appelant Apple à “prendre la relève” et “à aider notre grand pays” en déverrouillant les iPhones utilisés par le tireur de Floride Mohammed Saeed Alshamrani.

Trump a déclaré que les États-Unis “aidaient Apple tout le temps”, mais Apple refusait de “déverrouiller” les smartphones utilisés par “des tueurs, des trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents”.

La diatribe Twitter vient suite à une demande d’hier du procureur général américain William Barr, qui a demandé à Apple de déverrouiller l’iPhone 5 et l’iPhone 7 utilisés par Alshamrani. Barr s’est plaint qu’Apple n’avait fourni “aucune assistance substantielle” et a déclaré qu’il était essentiel “que le public puisse avoir accès aux preuves numériques”.

Nous aidons Apple tout le temps sur le commerce et tant d’autres problèmes, et pourtant ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par les tueurs, les trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels violents. Ils devront se mettre à l’assiette et aider notre grand pays, MAINTENANT! RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE ENCORE.

Apple avait précédemment déclaré avoir fourni toutes les informations en sa possession (telles que les sauvegardes iCloud) au FBI au début du mois après que le FBI eut demandé de l’aide pour obtenir les données du tireur. Les responsables de l’application des lois ne sont cependant pas satisfaits des données iCloud et souhaitent qu’Apple fournisse un moyen de déverrouiller les iPhones du tireur, ce qui n’est pas possible sans une porte dérobée dans le logiciel.

Après la demande de Barr, Apple a publié une autre déclaration et a fourni plus de détails sur les données qui ont été fournies, et a déclaré une fois de plus qu’il n’y a “rien de tel qu’une porte dérobée juste pour les bons”. La réponse complète d’Apple à Barr qui a finalement déclenché le tweet de Trump est ci-dessous:

Nous avons été bouleversés d’apprendre la tragique attaque terroriste perpétrée contre des membres des forces armées américaines à la Naval Air Station de Pensacola, en Floride, le 6 décembre. Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et travaillons régulièrement avec la police à travers le pays sur leurs enquêtes. Lorsque les forces de l’ordre demandent notre assistance, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour leur fournir les informations dont nous disposons.

Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola. Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent.

Quelques heures après la première demande du FBI, le 6 décembre, nous avons produit une grande variété d’informations associées à l’enquête. Du 7 au 14 décembre, nous avons reçu six demandes légales supplémentaires et en réponse, nous avons fourni des informations, notamment des sauvegardes «iCloud», des informations de compte et des données transactionnelles pour plusieurs comptes.

Nous avons répondu à chaque demande rapidement, souvent en quelques heures, en partageant des informations avec les bureaux du FBI à Jacksonville, Pensacola et New York. Les requêtes ont donné lieu à de nombreux gigaoctets d’informations que nous avons remis aux enquêteurs. Dans tous les cas, nous avons répondu avec toutes les informations que nous avions.

Le FBI ne nous a informés que le 6 janvier qu’ils avaient besoin d’une assistance supplémentaire – un mois après l’attaque. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous avons appris l’existence d’un deuxième «iPhone» associé à l’enquête et l’incapacité du FBI à accéder à l’un ou l’autre «iPhone». Ce n’est que le 8 janvier que nous avons reçu une citation à comparaître pour des informations relatives au deuxième «iPhone», auxquelles nous avons répondu en quelques heures. La sensibilisation précoce est essentielle pour accéder à l’information et trouver des options supplémentaires.

Nous continuons de travailler avec le FBI et nos équipes d’ingénierie ont récemment reçu un appel pour fournir une assistance technique supplémentaire. Apple a beaucoup de respect pour le travail du Bureau, et nous travaillerons sans relâche pour les aider à enquêter sur cette attaque tragique contre notre nation.

Nous avons toujours soutenu qu’il n’y a pas de porte dérobée juste pour les bons. Les portes dérobées peuvent également être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Aujourd’hui, les forces de l’ordre ont accès à plus de données que jamais auparavant, de sorte que les Américains n’ont pas à choisir entre affaiblir le chiffrement et résoudre les enquêtes. Nous pensons que le chiffrement est essentiel pour protéger notre pays et les données de nos utilisateurs.

Le différend actuel entre Apple et le gouvernement américain reflète un incident similaire en 2016. Apple a été ordonné par un juge fédéral de déverrouiller l’iPhone appartenant au tireur de San Bernardino Syed Farook. Apple a lutté durement contre la commande, qui demandait un accès par porte dérobée aux iPhones, et a expliqué que l’affaiblissement de la sécurité “n’a aucun sens” et créerait “de nouvelles faiblesses dangereuses”.

Apple a finalement remporté le différend et le gouvernement a pu trouver un autre moyen d’accéder à l’iPhone de Farook, qui peut également être une option dans la situation actuelle. Bloomberg a parlé cet après-midi à plusieurs chercheurs en sécurité, dont Will Strafach, qui a déclaré que le gouvernement pourrait “absolument” accéder à l’iPhone 5 et à l’iPhone 7 appartenant à Alshamrani en utilisant la technologie offerte par Cellebrite et d’autres entreprises de piratage d’iPhone.

Comme en 2016, Apple ne devrait pas céder aux demandes du gouvernement, car cela compromettrait la sécurité de tous les iPhones. Un nouveau rapport du New York Times suggère qu’Apple se prépare en privé à un combat juridique tout en essayant de diffuser publiquement la situation.

Les dirigeants d’Apple seraient surpris de “l’escalade rapide” de l’affaire et une partie de l’équipe travaillant sur le problème est frustrée par le fait que le ministère de la Justice “n’a pas passé suffisamment de temps à essayer d’accéder aux iPhones avec des outils tiers”. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a mis sur pied une équipe chargée de gérer le différend, et le groupe espère orienter la situation vers une résolution extérieure qui “n’implique pas que l’entreprise brise sa propre sécurité”.

