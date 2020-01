Donnez à vos écouteurs une alimentation Bluetooth avec Amplify

Nous avons tous un paire préférée d’écouteurs filaires du temps où la prise casque était du matériel standard. Malheureusement, sans dongle, beaucoup de ces écouteurs filaires sont restés trop longtemps sur une étagère. Eh bien, maintenant vous pouvez les dépoussiérer et leur donner une nouvelle vie à l’aide de l’amplificateur Bluetooth Amplify.

Vous ne fabriquez pas d’AirPods en coupant les fils de vos écouteurs, alors comment ça marche? Bon ça Amplificateur Bluetooth Qualcomm CSR8675 a une prise casque dans laquelle vous pouvez brancher votre paire préférée directement et la connecter à votre téléphone. Il comporte un le meilleur chipset Bluetooth de sa catégorie pour suivre tous les codecs les plus modernes et améliore les performances avec un DAC 32 bits.

Bien sûr, vous pouvez souligner que les écouteurs filaires n’ont jamais besoin d’être rechargés, mais l’Amplify dispose d’un Autonomie de la batterie de 12 heures vous pouvez donc continuer toute la journée sans vous connecter. Vous pouvez également profiter de appels mains libres et contrôler votre musique directement depuis Amplify.

Amplifiez en un coup d’œil:

Profitez de l’audio Hi-Fi via Bluetooth avec AAC, aptX, aptX HD, aptX LL et LDACPerformances améliorées avec DAC 768 kHz / 32 bits avec amplificateurPassez des appels et contrôlez votre musique à distanceGardez votre musique toute la journée avec une batterie de 12 heures

L’amplificateur Bluetooth Amplify possède un valeur au détail de 90 $, mais vous pouvez maintenant vous procurer le vôtre pour 71 $. Vous économisez déjà de l’argent et vous n’avez plus à sortir et à dépenser de l’argent pour une paire d’écouteurs sans fil.

le l’affaire se termine bientôt alors appuyez sur le widget ci-dessous pour regarder de plus près.

71,00 $

Amplifier l’amplificateur Bluetooth

Économisez 18,00 $

Achetez-le maintenant

