Donnez un nouveau look à votre smartphone dans la vente de cas de téléphone Moment à 20 $ cette semaine

Les appareils photo intégrés aux smartphones modernes sont aujourd’hui assez puissants, mais si vous cherchez à améliorer encore vos compétences en photographie mobile, vous voudrez acheter la vente de cas de téléphone de 20 $ de Moment. Moment abrite des objectifs de smartphone qui aident à donner à l’appareil photo de votre appareil une nouvelle perspective, et certains étuis Moment sont conçus pour garder l’objectif que vous choisissez attaché en toute sécurité.

La plupart des étuis pour smartphone de Moment se vendent régulièrement entre 40 $ et 50 $, bien qu’aujourd’hui presque toutes les options que vous trouverez chez Moment ne coûtent plus que 20 $ chacune. Que vous souhaitiez un étui qui vous permette de fixer un objectif Moment ou que vous recherchiez quelque chose de traditionnel, il existe des choix pour divers smartphones, y compris les modèles d’iPhone d’Apple, les appareils Samsung Galaxy et Google Pixel, et même les étuis OnePlus 6T. Moment inclut également la livraison standard gratuite avec votre commande dès aujourd’hui.

La vente de cas de téléphone de 20 $ de Moment est en direct avec des réductions sur les cas pour iPhone, Samsung Galaxy, appareils Google Pixel, et plus encore. Achetez n’importe quel étui pour 20 $, ou obtenez 2 étuis pour 30 $ en utilisant le code promo 2casesfor30, ou 4 pour 40 $ avec le code 4casesfor40.

Achetez plus pour économiser plus

La vente vous offre un moyen supplémentaire d’économiser sur l’achat d’aujourd’hui et de baisser encore plus le prix de chaque étui Moment. Si vous n’arrivez pas à choisir entre deux styles de cas, vous pouvez plutôt les choisir tous les deux pour seulement 30 $ en entrant le code promo 2casespour30 lors du paiement. Alternativement, quatre cas chutent à 40 $ lorsque vous utilisez le code promo 4casespour40.

Les étuis Moment ne sont pas seulement élégants et fonctionnels, ils sont également conçus pour protéger votre appareil. Certains sont un peu plus épais que d’autres, alors assurez-vous de jeter un coup d’œil aux détails de tous les cas que vous envisagez – surtout si vous avez tendance à laisser tomber votre téléphone de temps en temps.

La vente de cas de téléphone à 20 $ n’est en vigueur que jusqu’au 10 avril, alors dirigez-vous vers Moment aujourd’hui pour acheter la sélection complète alors que les prix sont encore bas. Moment comprend une garantie à vie à l’achat pour couvrir les défauts de fabrication ou les défauts que vous pourriez rencontrer à l’avenir.

