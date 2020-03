DoNotPay vous permet de partager des abonnements facilement et en toute sécurité

Au fil des années, de plus en plus de gens abandonnent le câble en faveur des services de streaming. C’est parce que couper le cordon est généralement moins cher, plus facile et plus flexible. Il est également possible de partager des abonnements avec des amis et la famille, permettant aux utilisateurs d’accéder à plusieurs services sans les payer tous. Malheureusement, partager des services de streaming signifie distribuer vos mots de passe, ce qui confère ainsi une partie de votre vie privée. Eh bien, tout est sur le point de changer grâce à une nouvelle extension Google Chrome appelée DoNotPay.

DoNotPay est un outil qui promet aux utilisateurs la possibilité de partager des services de streaming sans sacrifier les mots de passe privés. D’après notre expérience, cet outil fonctionne comme prévu, et il est très facile à configurer.

Comment utiliser l’extension DoNotPay

Après avoir installé l’extension dans un navigateur compatible Chromium, vous devrez vérifier votre identité. Pour ce faire, vous devez soumettre votre numéro de téléphone portable et saisir le code que DoNotPay vous envoie par SMS. Ensuite, une fois que vous êtes connecté au site Web de streaming de votre choix, cliquez sur l’icône de l’extension DoNotPay dans votre navigateur pour générer un lien.

Vous pouvez envoyer ce lien soit en saisissant l’adresse e-mail de quelqu’un, soit en la copiant et en la collant manuellement. Une fois que le destinataire a cliqué sur le lien, il sera invité à suivre le même processus que vous avez effectué précédemment pour télécharger l’extension et vérifier son identité. Une fois cela fait, ils peuvent accéder à vos services d’abonnement sans connaître votre mot de passe.

Il n’y a pas de limite au nombre de liens que vous pouvez créer, mais les limites d’appareil d’abonnement standard s’appliqueront toujours. Notez que même si les personnes avec lesquelles vous partagez vos abonnements ne pourront pas modifier vos mots de passe ou mécanismes d’authentification à deux facteurs, vous leur donnez toujours un certain contrôle sur vos comptes. Il est essentiel de toujours être prudent lorsque vous décidez avec qui partager vos services d’abonnement.

La fonctionnalité de DoNotPay n’est pas non plus limitée aux services de streaming. La technologie derrière l’outil permet aux utilisateurs de partager en toute sécurité les informations de connexion de n’importe quel site Web.

Comment ça marche?

DoNotPay fonctionne en transmettant efficacement la session de connexion via des cookies cryptés des sites Web que vous choisissez de partager. Le fondateur Joshua Browder promet que cette méthode est sûre, sécurisée et que DoNotPay ne peut pas accéder à ces cookies.

«Nous utilisons VGS [Very Good Security], qui fournit le chiffrement et la conformité PCI II et est approuvé par de nombreuses sociétés de technologies financières », a déclaré Browder à VentureBeat. “Les cookies sont également cryptés en transit et ne peuvent être vus que par les personnes avec lesquelles vous les partagez.”

Il convient également de mentionner que DoNotPay offre ce service entièrement gratuit sans vendre aucune de vos données. L’entreprise gagne de l’argent grâce à ses services juridiques pour une somme modique de 3 $ par mois, à laquelle vous pouvez également accéder depuis l’extension.

À l’heure actuelle, DoNotPay n’est disponible que pour les navigateurs Google Chrome et Chromium comme Microsoft Edge, bien que cela puisse changer à l’avenir.

“Nous prévoyons d’étendre à Firefox, et même à notre application mobile DoNotPay si ce service devient populaire”, a déclaré Browder. “L’extension Chrome est un test pour voir si elle se propage, ce que nous imaginons que ce sera le cas.”

