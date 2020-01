Doom Eternal n’aura pas de microtransactions ni de boutique en jeu, déclare le directeur créatif Hugo Martin

Alors que Doom Eternal est encore dans quelques mois, les joueurs peuvent mettre fin à leurs craintes d’achats en jeu. Hugo Martin, le directeur créatif de Doom Eternal chez id Software, a confirmé (via PC Gamer) que Doom Eternal n’aura pas de microtransactions ni de boutique en jeu.

Les cosmétiques qui vous font paraître différent et élégant dans Doom Eternal sont débloqués avec XP, sans ressources payantes secondaires ou achats directs nécessaires. L’XP ne peut être utilisé que pour débloquer des produits cosmétiques et ce n’est pas ainsi que vous améliorez vos armes, vos capacités ou votre progression de toute autre manière significative au cours de la campagne. “Eternal est un jeu à 60 $, pas un jeu gratuit ou un jeu mobile”, a déclaré Martin dans un article sur Facebook.

Un de nos rédacteurs en chef, Carli Velocci, a eu la chance de mettre la main sur Doom Eternal lors d’un récent événement de presse. Vous pouvez consulter ses pensées ici. Vous pouvez également jeter un œil à quelques images de gameplay ci-dessous, qui montrent encore plus de carnage aux côtés de quelques changements intéressants à venir dans Doom Eternal. Doom Eternal devrait sortir sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 20 mars, avec une sortie Nintendo Switch à venir plus tard.

