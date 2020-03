Doom Eternal ne fonctionne pas en résolution 4K sur Google Stadia

Doom Eternal est un prochain jeu de tir à la première personne d’id Software. Le jeu est la suite du redémarrage Doom acclamé par la critique qui a été lancé il y a quelques années.

Lorsque le titre a été annoncé, id Software a fièrement déclaré qu’il allait fonctionner à “true 4K” sur Google Stadia, et non sur d’autres plateformes. Depuis lors, nous avons appris que de nombreux jeux ne fonctionnent pas en résolution 4K sur Stadia par rapport à leurs homologues Xbox One X. Le meilleur exemple de ceci est Red Dead Redemption 2. Lorsqu’il est connecté à un Chromecast Ultra, Red Dead Redemption 2 s’affiche à 1440p sur Stadia à 30 images par seconde (FPS). Sur Xbox One X, c’est 4K natif au même 30 FPS. Stadia ne peut rivaliser avec la qualité d’image produite par la dernière console de Microsoft.

Selon un rapport d’Eurogamer, Doom Eternal n’est pas un vrai 4K sur Stadia, mais affiche un rendu à 1800p 60 FPS tout comme la Xbox One X. L’image est mise à l’échelle vers des écrans 4K. Cela est surprenant car la Xbox One X dispose de 6 téraflops (tflops) de puissance de calcul alors que Stadia serait à 10,7 tflops.

La version PlayStation 4 Pro est rendue à 1440p et passe à 4K. De toutes ces «consoles», la Xbox One X offre la meilleure présentation car il n’y a aucune compression vidéo impliquée. Vous pouvez consulter d’autres spécifications, comme ce dont vous avez besoin pour que Doom Eternal fonctionne sur PC, sur le site Web de Bethesda.

Raise Hell

Doom Eternal

Ils sont en colère, tu es pire.

Doom Eternal apporte tout ce que les joueurs ont aimé dans le jeu Doom 2016 avec encore plus d’exécutions, plus de démons, plus de campagne et des combats plus brutaux.