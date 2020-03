Dragon Quest XI S pour Nintendo Switch: le guide ultime

Dragon Quest XI est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux Dragon Quest, et compte tenu de la convivialité passée de la franchise avec les systèmes Nintendo, il est logique qu’elle soit arrivée sur Nintendo Switch. Mieux encore, le jeu lancé sous le nom de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, qui comprend tout le contenu de la version originale de Dragon Quest XI et encore plus de goodies exclusifs au système hybride, ce qui vaut la peine d’attendre si vous n’avez pas ‘ai pas encore exploré le monde d’Erdrea.

Voici tout ce que vous voulez savoir sur Dragon Quest XI S.

Aventure épique fantastique

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Explorez la terre et battez les ennemis

Ce RPG classique fait enfin son chemin sur le Switch. En tant que Luminaire, c’est votre travail de protéger la terre d’une menace menaçante. Vous voyagerez avec d’autres personnages et combattrez ensemble en équipe. Les joueurs peuvent également basculer entre les visuels HD et 16 bits au fur et à mesure que le jeu progresse.

Quand puis-je jouer?

Dragon Quest XI S est sorti le 27 septembre 2019, vous pouvez donc jouer au jeu dès maintenant!

Quelle est l’histoire de Dragon Quest XI?

Dragon Quest XI est centré sur un protagoniste anonyme qui est destiné à devenir le Luminaire, un héros légendaire qui sauvera le monde d’Erdrea des ténèbres. Cependant, une attaque qui se produit alors que le Luminaire est un nourrisson le fait être séparé de sa famille biologique et élevé à la place dans un petit village, sans connaître sa véritable identité. En tant que jeune adulte, cette identité est révélée au début du jeu, mais le Luminary est plutôt accusé d’être quelque chose appelé Darkspawn – un mal prophétisé qui détruira Erdrea au lieu de la sauver. Le Luminaire doit alors rassembler des compagnons qui reconnaissent qui il est vraiment et accomplir son destin malgré les forces qui se dressent contre lui.

Comment est-ce-qu’on joue?

Si vous n’avez jamais touché à un jeu Dragon Quest auparavant, vous le trouverez similaire à la plupart des autres JRPG. Vous explorerez des villes et des donjons reliés par un monde plus vaste, parlerez à divers PNJ pour recevoir des quêtes et des informations, et entamerez des batailles avec des monstres dans des donjons ou sur le monde.

Les mécanismes de jeu sont légèrement différents selon que vous jouez en mode 3D ou en mode 16 bits. Par exemple, il n’y a pas de rencontres aléatoires en 3D lorsque vous entrez dans des batailles en entrant en contact avec des ennemis visibles. Cependant, toutes les rencontres sont aléatoires en mode 16 bits. Dans les deux modes, les batailles sont au tour par tour, avec quatre membres du groupe à la fois se battre pour vous en utilisant des attaques, de la magie et des objets pour vaincre les ennemis et maintenir votre propre groupe en vie. Ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas les batailles plus lentes, cependant. Vous pouvez régler manuellement la vitesse de combat pour zoomer à travers les rencontres.

Vaincre des ennemis non seulement améliore votre groupe, mais vous permet également d’obtenir des points de compétence qui peuvent être utilisés pour améliorer les statistiques et les capacités du personnage à l’aide d’un arbre de compétences qui offre un certain degré de choix aux joueurs dans leur progression.

Quoi de neuf dans Dragon Quest XI S?

Dragon Quest XI était déjà disponible sur d’autres plates-formes bien avant l’arrivée de Switch, mais cela signifiait simplement que la version Switch avait une tonne de fonctionnalités non disponibles ailleurs. Pour commencer, il y a de la nouvelle musique dans le jeu Switch – entièrement orchestrée, bien que vous puissiez basculer entre le nouveau son amélioré et les pistes originales à volonté. De plus, vous pouvez permuter entre l’audio anglais et japonais pour le dialogue avec les personnages.

Si vous avez déjà joué à Dragon Quest XI, un ajout important dans cette version est l’inclusion de plus de scénarios, avec une quête majeure pour chacun des personnages de votre groupe. Ces scénarios prolongent non seulement la durée du jeu, mais révèlent également plus sur les personnages de votre groupe, les étoffant davantage.

Une dernière nouveauté majeure qui sera amusante pour les fans de rétro est la possibilité de basculer entre les graphismes HD normaux du jeu et les graphismes 16 bits à l’ancienne rappelant les jeux originaux de Dragon Quest. Bien sûr, les graphismes devaient être un peu atténués pour le Switch, mais le style art cartoony n’en souffre pas.

Existe-t-il un DLC pour la version Switch?

Oui, il y a un pack de champion téléchargeable gratuitement sur le Nintendo eShop. Ce contenu téléchargeable comprend l’ensemble de gilets de réussite, l’usure du loup, l’ensemble de bébé sanglier, l’ensemble Trodain et un ensemble Happy Adventure – un sac rempli d’articles utiles pour votre aventure.

Sur la route, il y aura également un DLC payant qui comprend du contenu Dragon Quest VIII, vous permet de jouer de la musique Dragon Quest VIII tout en jouant à Dragon Quest XI et un DLC Voice Drama avec plus de contenu d’histoire. Nous ne savons pas combien coûtera ce DLC supplémentaire actuellement ou quand il sortira, mais nous mettrons à jour quand nous en apprendrons plus.

Quelle est la fréquence d’images et la résolution de la version Switch?

Comme avec la version PS4 du jeu, la version Switch fonctionne à 30fps. La résolution est cependant différente. Le jeu a une résolution de 900p sur PS4, ce qui conviendra parfaitement au mode ancré 1080p du Switch. Cependant, le mode portable fonctionne à 720p, ce qui est une quantité décente inférieure. Heureusement, le style art cartoony semble bon quelle que soit la façon dont vous jouez sur le Switch. De plus, le petit écran du Switch fait que la basse résolution n’est pas très visible en mode portable.

Une question sur votre Dragon Quest XI S?

Si vous voulez en savoir plus sur Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, posez vos questions dans les commentaires ci-dessous!

