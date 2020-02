Drain de batterie iOS 13: 15+ conseils pour prolonger la durée de vie de votre batterie

Avec chaque nouvelle mise à jour du système d’exploitation, il y a des plaintes concernant la durée de vie de la batterie et la décharge rapide de la batterie, et iOS 13 ne fait pas exception. Depuis la sortie d’iOS 13, nous avons vu des rapports de problèmes avec l’autonomie de la batterie, qui ont augmenté et diminué avec diverses mises à jour d’iOS 13.

Les problèmes de durée de vie de la batterie iOS 13 causés par des bogues ne peuvent être résolus qu’Apple fournit des mises à jour pour résoudre les problèmes, mais vous pouvez prendre des mesures pour maximiser la durée de vie de votre batterie et réduire les sources cachées qui pourraient provoquer un drainage excessif.

1. Limitez quand et à quelle fréquence les applications accèdent à votre position

C’est une bonne idée de vérifier vos paramètres de localisation pour limiter les applications accédant à votre position pour des raisons de confidentialité, mais cela peut également être bénéfique pour la durée de vie de votre batterie. Voici comment accéder à vos paramètres de services de localisation:



Ouvrez l’application Paramètres. Choisissez la confidentialité. Appuyez sur Services de localisation. Consultez la liste et modifiez les paramètres en appuyant sur le nom de chaque application dans la liste.Vous avez quatre choix possibles pour les paramètres de localisation pour chaque application grâce à certaines mises à jour introduites dans iOS 13, bien que les quatre choix ne soient pas toujours disponibles pour chaque application en fonction de ce qu’il fait. Vous pouvez sélectionner les éléments suivants: Jamais, Demander la prochaine fois, lors de l’utilisation de l’application et Toujours.

Jamais n’empêchera une application d’accéder à votre emplacement, et à moins qu’il ne soit nécessaire pour une application de savoir où vous vous trouvez, comme une application de cartographie, définir l’accès à Jamais est le meilleur choix.

Demander la prochaine fois invitera une application à vous demander une fenêtre contextuelle la prochaine fois qu’elle voudra votre emplacement, afin que vous puissiez l’approuver temporairement. Avec ce paramètre, l’accès à l’emplacement est désactivé jusqu’à ce qu’il soit expressément autorisé via la fenêtre contextuelle.

Lorsque vous utilisez l’application, comme son nom l’indique, l’application ne peut détecter votre emplacement que lorsque l’application est ouverte et utilisée activement. Si vous fermez l’application ou basculez vers une autre application, l’accès à l’emplacement se termine.

Permet toujours à une application d’accéder à votre emplacement à tout moment, qu’elle soit ouverte ou fermée. Cela entraînera la plus grande décharge de la batterie et devrait être limité aux seules applications dont vous avez le plus besoin.

De nombreuses applications demanderont des informations de localisation qui n’en ont pas vraiment besoin pour fonctionner (par exemple, une application bancaire peut vouloir que l’accès à la localisation montre les distributeurs automatiques de billets à proximité, qui sont également disponibles en saisissant un code postal), afin de supprimer la cruauté ici s’assurera qu’aucune application n’accède à votre emplacement sans autorisation expresse.

Vous pouvez également désactiver les services de localisation tous ensemble, mais la plupart des gens ne voudront probablement pas le faire, car cela peut interférer avec des applications comme Maps.

2. Limiter les applications via Bluetooth

iOS 13 a introduit une fonctionnalité qui vous permet de savoir quand les applications ont demandé un accès Bluetooth, et il existe un nombre surprenant d’applications qui souhaitent utiliser Bluetooth pour des choses comme le suivi de l’emplacement avec des balises Bluetooth ou la recherche d’appareils Chromecast.

Ceci est une bonne liste à examiner pour vous assurer que vous n’avez pas d’application sournoise en arrière-plan pour vous connecter à des sources Bluetooth sans votre autorisation, car cela peut décharger la batterie. Il est tout à fait correct d’autoriser l’accès Bluetooth aux applications qui en ont besoin pour les accessoires compatibles Bluetooth, mais l’accès nixing pour les magasins de détail est probablement une bonne idée. Voici comment accéder aux paramètres Bluetooth:



Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Confidentialité. Appuyez sur Bluetooth.Dans cette liste, désactivez toute application qui n’a pas besoin d’une connexion Bluetooth pour fonctionner. Il est préférable d’être libéral avec le basculement – si vous désactivez l’accès et qu’une fonctionnalité d’une application cesse de fonctionner correctement, vous pouvez simplement réactiver Bluetooth.

Le Bluetooth peut également être complètement désactivé, ce qui peut peut-être économiser un peu d’autonomie, mais ce n’est pas une bonne idée pour la plupart des gens car le Bluetooth est utilisé pour les AirPods, les montres Apple et d’autres accessoires.

3. Activez le mode basse consommation

Le mode basse consommation existe depuis quelques années et c’est le meilleur réglage numéro un à activer si vous êtes préoccupé par la durée de vie de la batterie. Il réduit l’activité en arrière-plan comme les téléchargements en arrière-plan et réduit plus rapidement la luminosité de votre écran après une inactivité.

Une fenêtre contextuelle pour activer le mode basse consommation s’affichera lorsque la durée de vie de la batterie de l’iPhone est à 20%, mais vous pouvez l’activer à tout moment via le centre de contrôle en appuyant sur l’icône de la batterie ou en demandant à Siri de l’activer. Alternativement, il est disponible dans l’application Paramètres:



Ouvrez Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Batterie. Appuyez sur le bouton Mode économie d’énergie.Avec le mode économie d’énergie activé, l’icône de la batterie en haut de votre iPhone sera jaune, ce qui vous permet de savoir quand il est actif. Certaines personnes aiment garder le mode basse consommation à tout moment, mais savent qu’il doit être activé régulièrement car il s’éteint automatiquement lorsque l’iPhone est chargé.

4. Utilisez le WiFi autant que possible

Le WiFi utilise moins d’énergie qu’une connexion cellulaire, donc pour maximiser la durée de vie de la batterie, Apple recommande de se connecter au WiFi dans la mesure du possible. À la maison ou au travail, par exemple, le WiFi doit être activé, ce qui permet d’économiser les données cellulaires et la durée de vie de la batterie.

5. Activer le mode avion dans les zones à faible signal

Lorsque vous êtes dans une zone sans couverture cellulaire ou avec un signal faible, votre iPhone vide la batterie à la recherche d’un signal ou tente de se connecter. Si vous rencontrez une mauvaise couverture cellulaire, il est préférable d’activer le mode avion car vous ne pouvez probablement pas faire grand-chose avec un signal faible de toute façon.

Le mode avion empêchera votre iPhone de rechercher sans fin un signal, économisant la batterie jusqu’à ce que vous puissiez vous rendre à un endroit avec une meilleure connexion.

6. Assurez-vous que votre batterie est en bonne santé

La décharge de la batterie peut être due à une batterie qui est vieille et ne fonctionne plus dans des conditions optimales. Vous pouvez vérifier l’intégrité de votre batterie en procédant comme suit:



Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Batterie. Appuyez sur État de la batterie. Dans la section État de la batterie, il y a une liste pour «Capacité maximale», qui est une mesure de la capacité de la batterie par rapport à son état neuf.

Si la capacité est inférieure à 80%, il peut être utile de rechercher un remplacement de batterie. Apple remplacera gratuitement une batterie d’une capacité de 80% dans le cadre du plan de garantie d’un an ou sous AppleCare +.

Sinon, le remplacement de la batterie coûtera entre 49 $ et 69 $ selon l’iPhone que vous possédez.

Pour vous assurer que la batterie de votre iPhone reste en bonne santé plus longtemps, vous souhaiterez peut-être activer la charge optimisée de la batterie dans la section État de la batterie de l’application Paramètres. La charge optimisée de la batterie permet à l’iPhone d’apprendre votre calendrier de charge afin qu’il puisse attendre que vous en ayez besoin pour charger au-delà de 80%.

Par exemple, si vous mettez votre téléphone sur le chargeur la nuit, le paramètre de charge optimisée de la batterie peut maintenir l’iPhone à 80%, le remplissant près de votre réveil pour réduire le vieillissement de la batterie.

Apple recommande également d’éviter les températures extrêmes pour éviter des dommages permanents à la batterie dus à la chaleur ou au froid, ainsi que de retirer certains cas lors de la charge. Si votre iPhone chauffe pendant le chargement, il est préférable d’enlever l’étui pour garder votre batterie en bonne santé pendant une plus longue période.

7. Gérer les applications qui déchargent la batterie

L’iPhone vous indique quelles applications consomment le plus de batterie afin que vous puissiez vous assurer que rien ne vide votre batterie à votre insu. Vous pouvez vérifier vos statistiques d’utilisation de la batterie en ouvrant l’application Paramètres et en appuyant sur la section Batterie.

Vous trouverez ici des graphiques qui vous permettent de voir le niveau de votre batterie au cours des dernières 24 heures ou des 10 derniers jours, ainsi que les applications qui ont utilisé le plus d’autonomie. S’il existe une application dont vous n’avez pas besoin et qui semble décharger une quantité excessive de batterie, vous pouvez la supprimer.

Pour les applications dont vous avez besoin, vous pouvez modérer la fréquence à laquelle vous utilisez l’application pour réduire la décharge de la batterie.

Cette section vous indiquera également combien de temps les applications passent à l’aide de l’actualisation des applications en arrière-plan.

8. Limiter l’activité de fond

Les applications, à la fois d’origine et tierce, utilisent des fonctionnalités de rafraîchissement des applications en arrière-plan pour mettre à jour même lorsqu’elles ne sont pas ouvertes pour faire des choses comme charger des messages électroniques et télécharger des mises à jour afin qu’elles soient prêtes à être utilisées à tout moment.

L’actualisation de l’application en arrière-plan peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. La désactiver peut donc prolonger la durée de vie de votre batterie. Vous pouvez désactiver le rafraîchissement de l’application en arrière-plan tous ensemble ou choisir les applications qui peuvent être actualisées en arrière-plan.



Ouvrez l’application Paramètres. Sélectionnez Général. Choisissez Actualisation de l’application en arrière-plan.À partir de là, vous pouvez appuyer à nouveau sur l’option Actualisation de l’application en arrière-plan pour désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan ou choisir de l’activer uniquement lorsqu’elle est connectée au WiFi, ce qui n’épuise pas la batterie autant que le téléchargement sur cellulaire.

Vous pouvez également choisir d’activer la mise à jour de l’application en arrière-plan uniquement pour vos applications les plus utilisées en appuyant sur le bouton à côté de chaque application de la liste.

9. Ajustez les paramètres de récupération du courrier

Outre la désactivation de l’actualisation en arrière-plan, le réglage de la fréquence et de la fréquence à laquelle l’application Mail vérifie les nouveaux e-mails peut économiser une certaine autonomie.



Ouvrez l’application Paramètres. Choisissez Mot de passe et comptes. Appuyez sur “Récupérer de nouvelles données” en bas. À partir de là, vous pouvez désactiver Push (qui vous permet de savoir immédiatement lorsqu’un nouveau message électronique est disponible) et d’ajuster les paramètres de récupération par compte pour les comptes qui ne prennent pas en charge Push (comme les comptes Gmail).

Ajuster les paramètres de récupération pour avoir des intervalles plus longs avant de rechercher de nouveaux messages peut aider à économiser la batterie, tout comme la désactivation de la récupération globale en faveur de vérifications manuelles qui téléchargent les nouveaux messages uniquement lorsque l’application Mail est ouverte.

Vous pouvez choisir les paramètres suivants: Automatiquement, Manuellement, Toutes les 30 minutes et Toutes les 15 minutes.

10. Notifications de limite

Réduire le nombre de notifications que les applications envoient est un bon moyen d’économiser un peu d’autonomie. Si vous avez des applications qui vous inondent de notifications, cela va épuiser la batterie chaque fois que votre écran s’allume et que votre téléphone établit une connexion, et une surabondance de notifications est tout simplement agaçante.

Ajustez vos paramètres de notification dans l’application Paramètres en suivant ces instructions:



Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Notifications. Parcourez chaque application et ajustez si une application peut ou non vous envoyer des notifications en appuyant sur la bascule.Si vous autorisez les notifications, vous pouvez choisir d’autoriser les applications à s’afficher sur l’écran de verrouillage, dans le centre de notifications, sous forme de bannières, ou tout Trois.

Apple a également cette fonctionnalité pratique qui vous permet de modifier vos paramètres de notification directement à partir de la notification elle-même sur l’écran de verrouillage. Il vous suffit d’appuyer longuement sur une notification, puis d’appuyer sur les trois points (…) pour accéder à des options telles que Livrer en silence ou Désactiver.

Deliverly permet aux notifications d’apparaître dans le Centre de notifications mais pas sur l’écran de verrouillage, tandis que Désactiver vous permet de désactiver complètement les notifications pour cette application.

11. Désactivez les téléchargements automatiques et les mises à jour des applications

Si vous êtes souvent à court de batterie, vous ne voudrez peut-être pas que votre iPhone fasse des choses que vous n’initialisez pas explicitement, comme le téléchargement automatique d’applications téléchargées sur d’autres appareils et le téléchargement de logiciels et de mises à jour d’applications.

Apple a une fonctionnalité conçue pour synchroniser les applications entre tous vos appareils en téléchargeant également des applications qui ont été téléchargées sur un appareil sur les autres appareils. Ainsi, si vous téléchargez une application sur un iPad, par exemple, le téléchargement automatique téléchargera également l’application sur votre iPhone.

Si c’est une fonctionnalité que vous souhaitez, laissez-la activée, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez la désactiver en procédant comme suit:



Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur votre photo de profil. Appuyez sur iTunes et App Store. Désactivez la musique, les applications et les livres et livres audio. Si vous ne souhaitez pas non plus que les applications se mettent à jour seules, assurez-vous également de désactiver les mises à jour des applications. Laisser cette option activée permet aux applications iPhone de se mettre à jour automatiquement lorsque de nouvelles mises à jour sont publiées dans l’App Store.

Vous pouvez également désactiver les mises à jour iOS automatiques si vous le souhaitez en procédant comme suit:



Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Mise à jour logicielle. Appuyez sur Mises à jour automatiques. Appuyez sur la bascule pour désactiver les mises à jour.

12. Activer le mode sombre

Apple dans iOS 13 a implémenté une fonctionnalité tant attendue du mode sombre, qui est disponible sur tout le système d’exploitation, y compris les applications intégrées d’Apple et les applications tierces car la plupart ont implémenté la prise en charge.

Sur les appareils avec un écran OLED comme l’iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro et 11 Pro Max, le mode sombre peut économiser un peu d’autonomie, il vaut donc la peine d’être activé. Voici comment:



Ouvrez l’application Paramètres. Choisissez Affichage et luminosité. Appuyez sur l’option “Sombre”. Si vous appuyez sur la bascule pour “Automatique”, le mode sombre s’activera ou se désactivera avec le coucher et le lever du soleil chaque jour, vous permettant de basculer entre le mode sombre et le mode clair.

Le mode sombre peut également être activé via le centre de contrôle, ce qui est un moyen pratique de l’activer si votre appareil n’est pas en mode automatique.

13. Baisser la luminosité de l’appareil

Si vous êtes dans une pièce lumineuse ou sous le soleil direct, vous ne pouvez probablement pas vous empêcher de régler la luminosité de l’écran à fond, mais si vous n’avez pas besoin d’un affichage super lumineux, la réduire peut réduire la durée de vie de la batterie.

La luminosité peut être contrôlée via le Centre de contrôle sur l’iPhone à l’aide de la bascule de luminosité ou via la section Affichage et luminosité de l’application Paramètres. C’est une bonne idée d’activer le paramètre de luminosité automatique pour vous assurer que votre écran n’est pas trop lumineux dans les pièces sombres par défaut, mais un réglage manuel peut être nécessaire dans les pièces plus lumineuses et au soleil.

14. Réglez le verrouillage automatique et désactivez la montée pour vous réveiller

C’est une bonne idée de régler le verrouillage automatique sur l’écran aussi bas que vous le pouvez, ce qui entraînera la désactivation de l’écran de l’iPhone après une courte période d’inactivité.

Vous pouvez choisir des plages de 30 secondes à jamais, mais l’extrémité inférieure du spectre aidera à préserver la durée de vie de la batterie en coupant l’affichage lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Si vous voulez vraiment économiser la batterie, la désactivation de la fonction Raise to Wake peut vous aider, bien que cela puisse rendre les fonctionnalités telles que Face ID moins pratiques. Raise to Wake est une option plutôt pratique, donc cela devrait être un dernier recours.

15. Assurez-vous que tout est à jour

Si vous utilisez iOS 13, assurez-vous que la dernière version est installée, car Apple a apporté des améliorations et des raffinements au système d’exploitation depuis sa sortie. Voici comment vérifier:



Ouvrez Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Mise à jour logicielle. À partir de là, l’iPhone vous indiquera si votre logiciel est à jour ou s’il y a une nouvelle version disponible.

Vous devez également vous assurer que toutes vos applications sont à jour, ce que vous pouvez faire dans l’App Store.



Ouvrez l’App Store. Appuyez sur votre profil en haut à droite. Glissez vers le bas pour tout rafraîchir. Appuyez sur Tout mettre à jour.La section de mise à jour de l’App Store est également un excellent moyen de supprimer les applications. Si vous voyez une mise à jour pour une application que vous n’utilisez pas souvent, balayez vers la gauche et vous pouvez la supprimer tout de suite.

16. Ne fermez pas les applications

De nombreux guides sur l’autonomie de la batterie suggèrent de fermer manuellement les applications en utilisant le sélecteur d’application pour les empêcher de fonctionner en arrière-plan, mais cela n’économise pas l’autonomie de la batterie et peut en fait vider plus de batterie.

Les applications en arrière-plan sont suspendues lorsqu’elles ne sont pas en cours d’utilisation et n’utilisent pas l’autonomie de la batterie. La fermeture d’une application la purge de la RAM de l’iPhone, nécessitant un rechargement lors de sa réouverture, ce qui peut avoir un impact plus important sur la batterie.

17. Redémarrer

Parfois, une application peut agir ou un processus d’arrière-plan peut devenir bancal, et la meilleure solution est de simplement redémarrer votre iPhone. Si vous avez un iPhone 8 ou une version ultérieure, procédez comme suit:



Appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume. Appuyez et relâchez le bouton de réduction du volume. Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse, puis relâchez le bouton latéral. Si vous avez un iPhone 7 ou une version antérieure, procédez comme suit pour redémarrer:



Maintenez enfoncés le bouton Volume bas et le bouton Veille / Réveil en même temps. Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que l’écran s’assombrisse et que le logo Apple apparaisse à l’écran. Relâchez le bouton. Une fois le logo Apple affiché, il faudra environ une minute pour que l’iPhone redémarre.

18. Restaurer comme nouveau

Si vous êtes à bout de nerfs et que rien ne contribue à améliorer la décharge de la batterie, vous pouvez essayer de restaurer votre iPhone et de le configurer comme nouveau pour éliminer tout problème potentiel en arrière-plan. Cela devrait être un dernier recours, car partir de zéro peut être un problème.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir une sauvegarde iCloud.



Sur un Mac avec Catalina, ouvrez le Finder. Sur un Mac avec Mojave ou une version antérieure, ouvrez iTunes. Sur une machine Windows, ouvrez iTunes. Branchez votre iPhone sur votre ordinateur. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe de périphérique ou à cliquer sur une invite Faire confiance à cet ordinateur, faites-le. Sélectionnez votre appareil dans la barre latérale du Finder ou dans la barre latérale d’iTunes. Cliquez sur la restauration ouverte. Si vous êtes connecté à Find My, vous serez invité à vous déconnecter. Cliquez à nouveau sur Restaurer pour confirmer.Après la restauration, vous pouvez configurer votre appareil comme s’il s’agissait d’un nouvel appareil. Vous pouvez restaurer à partir de la sauvegarde iCloud que vous avez créée avant la restauration, mais vous voudrez peut-être essayer de recommencer à zéro pour éviter tout problème possible.

Autres astuces

Il existe de nombreux conseils et guides d’économie de batterie sur Internet, et il y avait d’autres conseils douteux que les gens recommandaient, qui pourraient ou non économiser beaucoup d’autonomie. C’est difficile à dire, mais ce n’est pas une idée terrible de considérer certaines de ces options s’il s’agit de fonctionnalités que vous n’utilisez pas.

Ces conseils doivent être utilisés judicieusement et après les conseils ci-dessus, car la désactivation de toutes les fonctionnalités de l’iPhone n’est peut-être pas le moyen le plus souhaitable d’économiser la batterie.



Désactivez “Hey Siri” pour que l’iPhone n’écoute pas le mot de réveil. Éteignez Siri complètement. Désactivez le temps d’écran. Désactivez les suggestions Siri. Désactivez les effets de mouvement. Désactivez AirDrop. Désactivez le vibreur. Utilisez des bloqueurs de contenu Safari. N’utilisez pas de fonds d’écran dynamiques ou dynamiques. Baissez le volume. Baissez le niveau de luminosité de la fonction Lampe de poche dans Control Center.

Commentaires du guide

Vous connaissez un excellent conseil pour économiser la batterie que nous avons laissé ou, vous avez des questions sur la durée de vie de la batterie, ou vous souhaitez donner votre avis sur ce guide? Envoyez-nous un e-mail ici. .