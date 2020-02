Dreams s’exécutant déjà sur PS5, prise en charge PSVR bientôt

Media Molecule a travaillé sur Dreams pendant plusieurs années et le jeu transformé en moteur de jeu a finalement été publié, mais l’équipe n’a pas encore terminé. Dans une nouvelle interview avec Eurogamer, Alex Evans de Media Molecule a indiqué que le support PlayStation VR (PSVR) pour le jeu est toujours à venir et est en fait presque terminé. Ce sera une mise à jour gratuite.

Interrogé sur des plates-formes supplémentaires au-delà de PlayStation 4, Evans a également noté que Dreams fonctionne actuellement sur PlayStation 5. “Je veux dire, évidemment, nous allons examiner cela, nous sommes un studio PlayStation. Dreams fonctionne déjà sur PlayStation 5 – voilà, c’est le scoop “, a déclaré Evans.

Les rêves ont pris beaucoup de temps à faire et avec le support PSVR et PS5 à venir, il pourrait avoir une longue durée de vie devant lui, alimentée par le travail de la communauté en créant différents jeux. Nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure que des nouvelles seront publiées concernant l’avenir de Dreams, du nouveau contenu aux plateformes supplémentaires. Restez à l’écoute pour notre examen de Dreams, qui sortira bientôt.

