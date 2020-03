Dropbox offre une nouvelle façon d’envoyer des fichiers volumineux avec «Transfert»

Dropbox a introduit une nouvelle façon de partager des fichiers volumineux avec Transfer. Cela signifie que les utilisateurs peuvent envoyer jusqu’à 2 Go, même aux destinataires qui n’ont pas de compte Dropbox.

Partager des fichiers Enregistrer localement ou dans le cloud avec Dropbox Transfer

Vous pouvez envoyer n’importe quel fichier – il n’a pas besoin d’être dans votre Dropbox. Les autres fonctionnalités de transfert incluent des notifications lorsqu’un transfert a été téléchargé et la possibilité de voir combien de fois il a été consulté. De plus, les destinataires n’ont pas accès au fichier d’origine, ce qui signifie qu’il reste intact. Ceux qui ont un compte Dropbox Professional peuvent également définir une date d’expiration sur le transfert, protéger le fichier par mot de passe, voir qui l’a téléchargé

J’ai testé Transfer et il semble ressembler largement à un service comme WeTransfer. Vous téléchargez un fichier qui est envoyé à quelqu’un d’autre directement via l’application dans un e-mail ou en copiant un lien et en l’envoyant au destinataire souhaité. Bien que vous ayez toujours été en mesure de partager des fichiers enregistrés dans votre Dropbox relativement facilement, cela semble certainement plus rationalisé, notamment parce que vous pouvez partager un fichier enregistré localement. Si vous êtes un utilisateur régulier, ce nouveau transfert sera probablement très utile.