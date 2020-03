Dropbox pour Mac ajoute une synchronisation améliorée

Dropbox ajoute de nouvelles capacités de synchronisation à son application Mac, pour étendre la fonctionnalité au-delà des dossiers aux documents, aux téléchargements et au bureau.

Tel que rapporté par .:

Dropbox sur Mac a lentement étendu son ensemble de fonctionnalités et son fonctionnement, et aujourd’hui, la dernière version bêta ajoute la possibilité de synchroniser vos documents, vos téléchargements et votre bureau. Dans mes tests (dossier de téléchargement uniquement), cela a fonctionné comme annoncé. Une fois activé, il y aura un dossier Mon Mac dans votre boîte de dépôt qui contiendra tout votre dossier de téléchargements. J’essaie toujours de comprendre comment Dropbox va garder cela intégré à macOS afin que l’utilisateur ne remarque pas que des choses étranges se produisent.

Cette fonctionnalité sera probablement très populaire auprès des utilisateurs Dropbox d’entreprise car elle deviendra alors une solution de quasi-sauvegarde. L’emplacement par défaut pour le stockage de documents de nombreuses personnes se trouve sur le bureau. Au lieu d’avoir à former à nouveau des personnes pour stocker des documents dans un dossier Dropbox pour la synchronisation, les fichiers peuvent être stockés dans les trois grands emplacements. Certains des utilisateurs que je soutiens ont des milliers de fichiers à télécharger, ce qui faciliterait la migration vers un nouveau Mac (ou l’accès à tous leurs fichiers à partir du Web). Il sera également avantageux lors du passage à un iPhone ou un iPad, car tous les fichiers d’un utilisateur seront disponibles.

Comme indiqué, la fonctionnalité est actuellement en version bêta, donc indisponible pour la plupart des utilisateurs, cependant, elle est en effet en préparation. Dropbox est un outil pratique pour une utilisation professionnelle et personnelle, permettant aux utilisateurs de synchroniser des fichiers sur de nombreux appareils ou au sein de groupes de personnes. Les nouvelles fonctionnalités de synchronisation feront avancer Dropbox à un moment où Apple améliore ses propres capacités de partage de fichiers iCloud avec iOS 13.4, en particulier grâce au partage de dossiers.