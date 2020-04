Du bureau de l’éditeur: accrochez-vous, tout le monde

Source: iMore

Bienvenue à nouveau, iMorians, dans une autre tranche de From the Editor’s Desk, de la vôtre. J’espère vraiment que vous vous portez tous bien, que vous restez en sécurité et en bonne santé.

Pour beaucoup d’entre vous, c’est la troisième semaine du travail à la maison. Peut-être que vous commencez déjà à vous y adapter, et peut-être qu’à la fin de tout cela, vous vous demanderez pourquoi vous voudriez un jour retourner dans un bureau. Ou peut-être que vous commencez à le perdre – le travail à domicile n’est pas pour tout le monde. Mais pour le moment, c’est la meilleure chose que vous puissiez faire, alors accrochez-vous. Si les distractions et le bruit familial sont le problème, essayez de le régler avec certaines de mes recommandations de casque.

Source: iMore

En parlant du travail à la maison, il y a eu beaucoup de controverse avec Zoom, même s’il s’agit d’une solution de vidéoconférence complète pour beaucoup de gens dans le monde de l’entreprise. Depuis, la société s’est excusée et gèlera les nouvelles fonctionnalités pendant 90 jours tout en corrigeant les problèmes de sécurité et de confidentialité actuels, mais pour beaucoup, il est trop peu trop tard. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives si vous devez passer un appel vidéo avec des amis, de la famille ou des collègues.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Dans Apple News, le moulin à rumeurs est en plein essor, grâce à de nombreuses fuites d’Apple lui-même. Tout d’abord, les AirTags sont involontairement confirmés dans une vidéo de support avec une brève mention des “AirTags” dans iOS. La vidéo a été extraite de YouTube, mais Internet n’oublie jamais. Les AirTags sont censés être le point de vue d’Apple sur les trackers d’articles, comme Tile, qu’ils ont cessé de vendre dans les magasins Apple. Je suis moi-même avide d’AirTags, car je perds constamment mes affaires, comme les clés, et j’aimerais voir l’intégration étroite avec iOS.

Source: iMore

L’autre grande rumeur est le lancement du nouvel iPhone à bas prix, qui pourrait officiellement s’appeler l’iPhone SE au lieu de l’iPhone 9 ou l’iPhone SE 2, comme précédemment spéculé. Cela a été, une fois de plus, divulgué par Apple via un accessoire vendu sur leur boutique en ligne, et quelqu’un d’autre a remarqué que AppleCare + pour iPhone SE était également vendu en ligne. La spéculation suggère que l’iPhone SE sera lancé dans le courant de ce mois, ce qui serait pour le moins intéressant. Mais peut-être avons-nous besoin de plus de distractions (et de choses moins déprimantes) pour discuter de tout ce qui se passe autour de nous. Je ne l’achèterai pas car j’ai un iPhone 11 Pro et je suis assez satisfait de la taille, mais si vous aspirez à une version mise à jour de l’iPhone 8 avec la technologie 2020, alors c’est peut-être le moment de briller.

Source: Douze Sud

Sur une note plus joyeuse, Twelve South a publié un produit intéressant le jour du poisson d’avril, qui n’était en fait pas une blague. Le produit en question est l’AirBag pour AirPods Pro, qui est essentiellement un petit sac à main pour votre AirPods Pro. J’en ai un aussi, et il est plutôt mignon, et comme les autres produits Twelve South, il est fabriqué à partir de cuir de haute qualité, et il offrira une protection suffisante à votre étui de chargement AirPods Pro. Et un peu comme Lory Gil, rédacteur en chef d’iMore, je ne suis pas sûr de pouvoir le porter avec le bracelet en cuir (c’est un peu ridicule), donc je vais juste y mettre un mousqueton à la place. Mais c’est totes adorbs!

Quoi qu’il en soit, c’est tout pour cette semaine. Maintenant, je vais continuer ma vie insulaire dans Animal Crossing: New Horizons. Et ne vous inquiétez pas pour Animal Crossing FOMO – jouez-le ou non, et si vous le faites, jouez-le à votre façon, sans vous soucier de la façon dont tout le monde se débrouille.

Restez en sécurité et en bonne santé, iMorians.

– Christine Romero-Chan