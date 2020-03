Du bureau de l’éditeur: appelez-moi, peut-être?

“Ça te dérange si je t’appelle?”

C’était un texte simple, mais samedi dernier, avant qu’on dise à la majeure partie de l’Amérique du Nord de rester à l’intérieur et seulement quelques jours après avoir appris ce qu’était la distanciation sociale, cela m’a frappé assez durement. Je n’appelle pas vraiment mes amis aussi souvent – nous envoyons des SMS ou utilisons WhatsApp, ou répondons aux histoires Instagram les uns des autres. De plus en plus, Telegram aussi. Mais maintenant, nous appelons.

Le changement s’est produit rapidement, comme si les gens étaient essoufflés et avaient besoin de remplir leurs poumons avec la parole. Des amis à qui je n’ai pas parlé depuis des mois, voire des années, voulaient rencontrer ma fille via Skype ou Duo. Comme s’ils n’avaient jamais d’autre chance.

En l’absence de toucher physique, nous nous contentons du son, des écrans et des sourires.

Je ne peux pas vraiment décrire le malaise de la routine quotidienne de la semaine dernière sans manifester un nœud dans mon estomac: réveillez-vous, vérifiez les chiffres. Obtenez le petit déjeuner pour les enfants et essayez d’avoir un visage heureux. Préparez du café, commencez à travailler et recréez un semblant de normalité. Mais rien n’est normal en ce moment, n’est-ce pas? Nous sommes tous coincés, prétendant que, même séquestrés à domicile, nous progressons toujours vers les mêmes objectifs. La réalité, cependant, est que nous essayons juste d’attendre cela.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, etc.

Nous faisons donc ce qui est naturel: nous parlons. En l’absence de proximité physique, nous établissons la prochaine meilleure chose. Nous envoyons des SMS, nous écrivons des e-mails, nous nous enregistrons sur Instagram ou Facebook, mais surtout, nous appelons. Nous essayons de recréer ce que nous avons perdu de la seule façon dont nous savons comment, et nous le faisons naturellement, sans vraiment y penser.

J’ai vraiment eu du mal à équilibrer mon besoin masochiste de connaître chaque petit détail de la façon dont les choses vont mal avec le désir de me libérer du maelström, de me déconnecter et d’essayer de me concentrer sur les personnes que j’ai près de moi, ma femme et ma fille. . (Et mon chien, qui est un très bon chiot.) Mais le besoin de tendre la main est fort, et c’est implacable, et malgré ma prédilection pour l’intériorité, je ne peux pas m’empêcher de vouloir être avec d’autres personnes. Alors j’appelle.

J’ai également écouté beaucoup de podcasts, à la fois sur la pandémie de COVID-19 et sur pratiquement tout, mais selon mon humeur. Le confort de la conversation à mon oreille a été gratifiant, de mes promenades matinales avec le Quotidien à n’importe quel brillant album Dissect, enfin, disséquant à l’époque. J’essaie d’écouter tous les Reply All (et si vous n’avez pas écouté l’épisode 158, faites-le maintenant) et This American Life, et la dernière saison d’Invisibilia a été incroyable.

L’une des idées reçues qui circule sur Internet est de ne pas perdre son temps. Prenez ce temps d’arrêt et profitez-en, disent-ils. Si vous ne pouvez pas travailler, apprenez une nouvelle compétence; si vous êtes coincé à la maison sans les commodités que vous tenez pour acquises tous les jours, trouvez – voire construisez – des alternatives. Il y a du bon sens dans ces épithètes, le même ton qui vend des millions de livres d’aéroport avec F * ck dans le titre, mais je ne blâmerais personne d’avoir ignoré l’imploration de déterrer des pépites de productivité cachées dans les excréments de ce très mauvais situation.

J’ai peur et je n’ai certainement pas peur de l’admettre. Je m’inquiète pour la santé de ma famille, de mes amis, de l’économie et, un peu mélodramatiquement, du tissu même de notre société partagée. Je ne pense pas qu’il soit alarmiste de dire que c’est sans précédent et que, comme peu d’autres événements de notre vie, nous allons tous nous souvenir de ce que nous faisions ou ne faisions pas lorsque le virus a frappé. La principale différence est que cette fois, il y a Internet, une commande de refuge sur place et aucune ligne d’arrivée.

Vous n’avez pas besoin d’écrire un roman ou d’apprendre à cuisiner en quarantaine. Vous avez juste besoin de prendre soin de vous.