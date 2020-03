Du bureau de l’éditeur: ça a été une semaine pleine de surprises

Nous voici à nouveau, mes amis iMorians: une autre semaine de From the Editor’s Desk! J’espère que vous avez tous été sains d’esprit, sûrs et en bonne santé au milieu du mode de panique des coronavirus que la nation semble traverser.

Dans le monde d’Apple, la société a mis à jour ses directives pour les développeurs afin de permettre aux développeurs d’envoyer des annonces via des notifications push, tant que l’utilisateur a choisi de les recevoir. Notre propre Joe Keller a écrit un article éditorial fantastique en réponse à ce nouveau changement, et je veux exprimer ici mes propres réflexions.

Honnêtement, ce changement est assez bouleversant. Je suis déjà submergé de notifications sur mon iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, mais ce sont déjà celles que j’ai choisi de recevoir. Je crains que les développeurs ne profitent de ce changement, et les applications sur lesquelles j’ai choisi de recevoir des notifications commenceront à me harceler avec des publicités, comme “Découvrez notre nouvelle application!” ou quelque chose de similaire. Si j’ai opté pour les notifications pour une application, c’est parce que je veux juste obtenir des informations importantes que je ne devrais pas manquer, que ce soit pour un usage personnel ou pour des raisons professionnelles.

Mais ce n’est pas parce que je m’inscris que je veux obtenir des publicités ou des promotions. Le changement mentionne que les utilisateurs doivent “s’inscrire” via un langage de consentement écrit dans l’interface utilisateur de l’application, mais je suis sûr que certains développeurs peuvent contourner cela d’une manière ou d’une autre, et ce n’est pas cool. De plus, comme Keller le mentionne dans son article, beaucoup d’utilisateurs tapent distraitement “OK” ou “Oui” sur des choses sans lire – les développeurs peuvent certainement profiter de ce genre de gens avec ce changement.

Dans d’autres nouvelles, Konami a fait une sortie surprise de Castlevania: Symphony of the Night sur iOS et Android la semaine dernière. Le jeu est sorti à l’origine sur PlayStation en 1997 et est considéré comme l’un des meilleurs jeux Castlevania de la série grâce à un gameplay et à une exploration non linéaires. Bien que de nombreuses personnes soient sceptiques à l’idée de jouer avec des commandes tactiles, il existe heureusement un support pour les contrôleurs MFi, y compris les contrôleurs PlayStation 4 DualShock 4 ou Xbox One S. La sortie de ce jeu arrive à point nommé avec la sortie de la dernière saison de l’anime Castlevania sur Netflix. En parlant de ça, j’ai du rattrapage à faire!

Enfin, je tiens à souligner que, grâce à la récente diffusion mondiale de COVID-19, il est plus important que jamais de veiller à ce que votre iPhone et vos autres appareils restent propres et sans germes. Je veux dire, saviez-vous que votre téléphone peut être 18 fois plus sale qu’une toilette publique? Ouais, c’est assez grody. Nous avons un bon guide sur la façon de nettoyer et de désinfecter correctement votre téléphone sans l’endommager. Et si vous voulez aller plus loin, vous devriez vous pencher sur un produit comme PhoneSoap Pro, que j’ai passé en revue sur notre site frère, AndroidCentral, cette semaine. Il désinfecte votre téléphone ou d’autres objets avec des lampes UV-C, qui peuvent tuer efficacement 99,99% des bactéries et des virus comme celui qui cause la grippe (grippe).

