Du bureau de l’éditeur: c’est difficile, mais nous allons passer au travers

Une autre semaine s’est écoulée, n’est-ce pas? Honnêtement, ça a été quelques semaines difficiles, honnêtement, et il ne semble pas y avoir de fin en vue. J’espère que vous vous débrouillez bien tous en ce moment, ou du moins du mieux que vous pouvez …

La semaine dernière, j’ai échappé à la réalité en jouant à Animal Crossing: New Horizons et en travaillant à la construction de mon île paradisiaque de rêve. Nous avons une tonne de guides Animal Crossing que vous devriez vérifier si vous appréciez également le jeu. Honnêtement, ce jeu me garde sain d’esprit en ce moment, ce que je suis sûr que beaucoup d’entre vous peuvent également dire. C’est drôle comment ce retard original du jeu a fonctionné après tout, non? Et si vous avez un iPhone, assurez-vous de consulter la nouvelle application compagnon du guide de voyage ACNH pour tout ce qui concerne Animal Crossing: New Horizons!

Dans le monde d’Apple, les applications d’achat universel pour Mac sont enfin là. C’est génial, et quelque chose que j’attends avec impatience depuis un moment. Bien sûr, il appartient au développeur d’activer, mais s’ils le font, un achat d’une application Catalyst sur le Mac signifie que vous pouvez également l’utiliser sur votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et autres Mac. Nous ne savons pas quels développeurs l’ont en ce moment ou qui prévoit de l’implémenter bientôt, mais j’espère que certaines de mes applications couramment utilisées, comme Things et Tweetbot, l’obtiendront. une fille peut rêver, n’est-ce pas?

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

En parlant d’Apple, les nouveaux MacBook Air et iPad Pros ont été lancés cette semaine. Si vous n’avez pas encore regardé les critiques de René Ritchie, allez leur jeter un œil! Personnellement, j’ai reçu mon iPad Pro 11 pouces cette semaine, et c’est une belle mise à niveau de l’iPad Pro 12,9 pouces 2017 que j’utilisais précédemment. C’est juste dommage que la puce A12Z Bionic ne soit pas très différente de l’A12X de 2018, mais honnêtement, est-ce vraiment un gros problème? J’aime plutôt passer d’un iPad qui a toujours un bouton Accueil à un qui a moins de lunettes et de Face ID, et que la nouvelle caméra et le scanner LiDAR sont plutôt cool. Quoi qu’il en soit, j’espère tirer le meilleur parti de ce nouvel iPad Pro au cours des prochaines années.

Et si vous avez l’iPad Pro 2018, la différence entre les modèles est minime et vous pouvez vous épargner quelques centaines de dollars – c’est bien! L’iPad Pro 2020 est une bonne mise à niveau pour ceux qui voulaient un iPad ID Face ID avec des ports USB-C, ou leurs anciens iPad ne sont tout simplement plus à la hauteur. Quoi que flotte votre bateau – profitez de ce que vous avez en ce moment et de ce qui vous rend heureux en ces temps sombres.

Quoi qu’il en soit, si vous avez besoin de quelques distractions, assurez-vous de vérifier Roundguard, que j’ai examiné. C’est un mélange amusant de Peggle (rappelez-vous quand PopCap existait?) Et de RPG, et c’est incroyablement addictif, bien que difficile. Une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous arrêter! Cela vaut vraiment la peine de souscrire à Apple Arcade, si vous ne l’êtes pas déjà.

C’est tout pour l’instant, iMorians. Assurez-vous de rester en bonne santé et en bonne santé, pas seulement pour vous, mais pour vos proches.