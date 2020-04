Du bureau de l’éditeur: c’est le chaos, soyez gentil (avec vous-même)

En avril dernier, j’ai clôturé mon anniversaire au Magic Kingdom. J’ai ramené l’une des plus anciennes tasses Whirley de ma collection chez Gaston et j’ai bu le dernier cola HEB Pure Cane Sugar que j’ai apporté avec moi du Texas. J’ai chanté avec les feux d’artifice et monté mes manèges préférés. Cette année, je me suis assis seul dans mon appartement, regardant Hawaii Five-0 et mangeant des restes de pizza, essayant d’être reconnaissant d’être en bonne santé, employé et vivant.

“Essayer de trouver la nouvelle normalité” a été une grande phrase le mois dernier. Les gens qui essaient de comprendre comment travailler à domicile, comment garder leurs enfants à la maison, comment obtenir des fournitures essentielles tout en minimisant le risque d’infection, comment essayer de rester en bonne santé et actif et sain d’esprit pendant que nous entendons le nombre de morts augmenter chaque journée.

Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour essayer d’empêcher la propagation, pour aider les travailleurs de première ligne qui risquent leur vie à essayer de maintenir la société en sécurité et de fonctionner pour le reste d’entre nous, pour aider nos voisins et nos amis. Et s’il vous plaît, si vous le pouvez, donnez au Frontline Responders Fund qui travaille pour obtenir l’équipement de protection là où il est le plus nécessaire. De plus, si personne dans votre maison n’est malade, allez donner du sang!

Mais avant d’essayer d’exécuter votre âme en lambeaux en essayant de vous convaincre que tout va bien et que vous devriez continuer aussi près que possible de la normale, respirez profondément et répétez cela dans votre tête: c’est le chaos, soyez gentil. C’était un mantra de la défunte épouse de Patton Oswalt, Michelle McNamara, qu’il a partagé dans son spécial stand-up Annihilation – une excellente montre pendant que nous sommes tous coincés à l’intérieur et dans une humeur légèrement morose – et c’est quelque chose que nous pourrions tous vivre pour aussi longtemps que cela dure.

C’est le chaos, soyez gentil avec les gens autour de vous qui sont tout aussi stressés et inquiets que vous. C’est le chaos, soyez gentil avec les membres de la famille qui vous appellent pour un support technique car ils ne peuvent pas faire fonctionner leur Skype. Plus important encore, c’est le chaos, soyez gentil avec vous-même. J’ai passé beaucoup de temps le mois dernier à me battre pour ne pas tirer sur tous les cylindres, pour me laisser glisser dans le funk avec tout ce qui se passe.

Nous devons prendre soin de nous aussi bien mentalement que physiquement si nous voulons passer à travers cela, alors soyez gentil avec vous-même. Offrez-vous un bon repas à emporter de temps en temps – dans un restaurant local si vous le pouvez – faites une pause rapide et écoutez de la musique amusante, et allez vous coucher tôt quand vous le pouvez et offrez-vous quelques heures de sommeil supplémentaires. Buvez une boisson amusante dans une tasse souvenir et rappelez-vous le plaisir que vous avez eu lorsque vous l’avez ramassé! Si vous avez besoin de vous éloigner du chaos pendant un moment, que ce soit ses enfants rebelles qui sont fatigués de ne voir que des amis sur un écran ou la folie totale sur les médias sociaux, alors inspirez profondément, expirez et souvenez-vous.

C’est le chaos, soyez gentil.

Et maintenant, revenons à la technologie et à d’autres événements dans le monde:

Je ne suis pas dans le train Animal Crossing comme le sont beaucoup de mes collègues – la seule console de jeu que je possède est un téléviseur NVIDIA Shield que j’utilise toute la journée pour les services de streaming – mais j’ai téléchargé Disney Sorcerer’s Arena et pendant que c’est amusant lorsque vous commencez, le système de paiement à gagner et horrible vous détournera rapidement du PVP et l’énergie apparaît trop lentement pour le type de jeu cohérent et décontracté que j’attends d’un jeu mobile. C’est amusant et j’aime pouvoir débloquer et jouer certains de mes personnages préférés, mais il y a beaucoup de travail à faire pour mettre le jeu à niveau pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas laisser tomber 50 $ pour débloquer les nouveaux personnages pour le dernier événement.

C’est la semaine OnePlus et j’ai hâte de voir ce que nous obtiendrons réellement avec le OnePlus 8 et quel que soit le modèle de leur budget, mais le OnePlus 8 Pro sera difficile à vendre pour quiconque en dehors des cercles passionnés, surtout cette année . Ne vous méprenez pas, cependant, je vais passer en revue toutes les options de couleurs amusantes parce que OnePlus fait certaines des plus belles couleurs de téléphone et je veux plus de téléphones qui viennent dans de jolies couleurs et pas seulement en noir, argent, bleu et rose. Donne-moi des violets, des verts et des rouges cool!

J’ai le Chromebook Flip C436 d’ASUS en test – qui arrivera bientôt – et bien que ce ne soit pas tout à fait la vente facile du C434, avoir un capteur d’empreintes digitales sur un Chromebook est agréable et c’est à peu près la taille parfaite pour travailler à mon bureau debout, ou sur mon canapé avec le nouveau bureau pour ordinateur portable, pour lequel le C436 est presque parfaitement dimensionné.

Les Chromebooks se vendent rapidement partout ces dernières semaines, mais je vous prie de bien vouloir vérifier l’historique des prix d’un Chromebook avant d’en acheter un dès maintenant. Le Lenovo C330 était de 279 $ lors de son lancement en 2018, et vous ne devriez absolument PAS donner à un vendeur tiers plus de 400 $ pour un aujourd’hui. Honte à eux d’avoir énuméré cela et honte aux détaillants de ne pas sévir contre les hausses de prix que nous voyons également sur d’autres Chromebooks populaires comme les ASUS C214 et ASUS C434. Si vous avez besoin d’un Chromebook abordable, Walmart a le Lenovo C340-11 pour 260 $ et il arrivera dans deux semaines.

Si vous n’avez pas trouvé de masques de visage localement, je vous recommande fortement d’utiliser le sous-répertoire / r / Masks4All, qui contient d’excellentes références sur la façon de fabriquer des masques à la maison même si vous n’avez pas de matériel de couture. Il contient également d’excellentes ressources pour mieux adapter un masque à votre visage et empêcher les bandes d’irriter vos oreilles ou de jouer avec vos lunettes.

Maintenant, si vous m’excusez, je vais me livrer à la magie des parcs Disney.

– Ara

