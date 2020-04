Du bureau de l’éditeur: des téléphones pour notre nouvelle réalité étrange

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Dans un article publié il y a 54 jours, j’ai noté en passant que COVID-19 allait sûrement devenir l’une des histoires marquantes de l’année. Avec le recul, cette déclaration semble tout aussi optimiste et naïve. La clarté améliorée du verrouillage est bien sûr de 20/20. Ce gâchis et ses retombées importantes seront clairement la seule histoire de cette année, et probablement aussi la suivante.

La vie de chacun a été affectée d’une manière ou d’une autre par la pandémie – que ce soit directement par ses effets immédiats sur la santé, l’économie en pleine ébullition, les restrictions de voyage, les restrictions aux libertés habituelles ou les effets psychologiques de l’isolement. Il est devenu cliché de montrer comment des choses inhabituelles sont devenues.

Autant que tout le monde veut désespérément un retour à l’ancienne norme, il devient de plus en plus évident que la nouvelle ne disparaîtra pas de sitôt. Ces derniers jours, les scientifiques ont mis en garde contre un retour très lent à la norme des pré-coronavirus au cours de la prochaine année et demie. Dans des pays comme le Royaume-Uni, on parle d’une ouverture lente, par étapes, de la société pour certaines personnes. Mais il pourrait être fin 2021 avant qu’un vaccin ne soit largement disponible et que les choses puissent vraiment redevenir comme avant.

Préparez-vous pour le long terme.

Entre-temps, nous nous installerons sur le long terme avec l’éloignement social, le travail à distance, très peu de déplacements et une économie très précaire. Ces immenses changements dans notre façon de vivre et de travailler auront certainement un impact sur la technologie développée et vendue au cours des deux prochaines années.

Les smartphones, pour la plupart des gens, sont leur ordinateur principal. La façon dont ils utilisent cet ordinateur principal a changé au cours du dernier mois, et ne manquera pas de changer à mesure que la pandémie se déroule.

Commençons par l’évidence: les smartphones à 1 000 $, déjà en baisse de popularité, ne manqueront pas de devenir de plus en plus des créneaux dans les mois à venir, alors que le chômage et la mauvaise sécurité de l’emploi se font sentir. Même accord avec les plans tarifaires pluriannuels coûteux de la 5G, fortement poussés par les opérateurs au cours des douze derniers mois. Attendez-vous à la nécessité d’un déploiement plus lent de la 5G et à une base de clients confinés à domicile pour atténuer tout enthousiasme pour la technologie réseau de nouvelle génération dans un avenir prévisible.

Il y a déjà eu une tendance, en particulier dans les pays occidentaux, à ce que les clients conservent leurs téléphones existants plus longtemps, au-delà de la durée conventionnelle de deux ans. Attendez-vous à ce qu’une population économe s’accroche encore plus aux combinés plus anciens et choisisse les mises à niveau 4G uniquement sur carte SIM le moment venu. Attendez-vous également à ce qu’une proportion décente des téléphones 5G qui se vendent soient alimentés par la génération émergente de processeurs plus abordables comme le Snapdragon 765 équipé de Qualcomm. Ce chipset était important auparavant, et de plus en plus vital à l’ère de COVID-19.

La façon dont nous construisons, vendons et utilisons les téléphones et autres technologies grand public va inévitablement changer.

Si les retombées de la pandémie actuelle persistent en 2021, nous pourrions même voir la prochaine génération de téléphones reconfigurée pour tenir compte des changements à long terme de notre mode de vie. Les grands téléphones phares flashy ne disparaîtront pas. (Après tout, les spécifications et les conceptions de presque tous les produits phares de 2021 seront déjà verrouillées à ce stade.) Attendez-vous plutôt à voir des gammes d’appareils mettant en évidence des offres plus pratiques et économiques.

L’abordabilité et la taille de l’écran seront probablement plus importantes pour la grande majorité des personnes qui envisagent de changer de téléphone fin 2020 ou début 2021. Si vous travaillez à domicile sur le Wi-Fi, il est largement impossible de socialiser en grands groupes ou de partir en vacances , vous souciez-vous d’un appareil photo de 108 mégapixels et d’un zoom optique 5X? Ou êtes-vous plus susceptible de prendre un téléphone Android moins cher sur un plan 4G barebones, et de mettre le reste vers un iPad de base pour passer le temps à la maison?

L’arrivée du nouvel iPhone SE (et bientôt du Google Pixel 4a) nous donne deux exemples opportuns de téléphones qui pourraient prospérer dans ce genre de marché.

Si la sortie de la crise du COVID-19 est rapide, la façon dont nous construisons, achetons et utilisons la technologie ne verra peut-être que des changements mineurs. Sinon, ne soyez pas surpris si les gadgets des deux prochaines années doivent se plier à notre nouvelle réalité étrange autant que tous les autres aspects de la vie.

Autres probabilités pour conclure un autre week-end de verrouillage:

Si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez notre excellent forfait Jour de la Terre couvrant toutes les façons dont vous pouvez mettre votre technologie en marche sans gâcher la planète.

Je suis tiède sur l’idée d’un produit phare de Motorola en 2020 qui répond à peu près aux enjeux du marché. Motorola n’est pas si excitant, venant d’une entreprise qui n’a pas réussi à impressionner dans cet espace pendant si longtemps.

Le nouvel iPhone SE est sorti, a l’air fantastique et je suis sûr qu’Apple en vendra des cargaisons. Mais je ne suis pas entièrement convaincu que cela signale que ce téléphone est le glas du Pixel 4a à venir, comme certains le craignent. Le public cible de Pixels est minuscule en comparaison, et Google a ses propres atouts uniques comme l’affichage expansif, l’appareil photo Pixel, l’Assistant et d’autres fonctionnalités de première partie. Ce sont deux téléphones très différents.

Personne qui a assisté à l’émission par le passé n’est surpris de voir IFA 2020 annulé dans un format nouveau et innovant, quoi que cela signifie. L’IFA, comme tout autre salon professionnel, était un fouillis de journalistes, de gens de l’industrie et de membres du public du monde entier entassés dans un labyrinthe infernal d’un centre de congrès. Il faudra au moins un an avant que tout ce qui se rapproche ne soit à nouveau possible.

Mon plaisir coupable / chose que je ne jouerais probablement pas sur mon téléphone si je pouvais sortir? Mario Kart Tour sur Android. Il a beaucoup de non-sens habituels gratuits, mais compense avec un gameplay rapide, amusant et facile à grignoter.

C’est tout pour cette semaine. Restez en sécurité et ne buvez pas d’eau de Javel.

-Alex