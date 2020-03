Du bureau de l’éditeur: il y a au moins quelque chose à espérer

Salutations, iMorians. J’espère que nous avons tous bien résisté jusqu’à présent à nos auto-quarantaines (et si vous ne l’êtes pas, vous devriez vraiment en être là). Au moins, nous avons Animal Crossing maintenant pour nous occuper, non?

C’est définitivement une période sombre pour tout le monde, mais il y a au moins une lueur d’espoir. Apple a lancé de nouveaux iPad Pros et MacBook Airs, les deux étant arrivés chez les clients la semaine prochaine. J’ai commandé un iPad Pro 11 pouces à des fins professionnelles, il y a donc du moins quelque chose à espérer. J’utilise un iPad Pro 12,9 pouces 2017 depuis un an, donc je suis vraiment impatient de cette mise à niveau – FaceID sur mon iPad et la nouvelle caméra ultra-large et le scanner LiDAR? Ouais! Je suis impatient de devenir encore plus productif avec elle, et je pense honnêtement que la taille de 11 pouces me convient mieux (et qu’elle ira mieux dans mon Tom Bihn Synik 22).

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

En parlant d’iPad Pros, je suis également curieux de découvrir le nouveau Magic Keyboard pour celui-ci, qui fonctionne également avec l’ancien iPad Pro 2018. En effet, ce clavier utilise le nouveau mécanisme de commutateur à ciseaux qui se trouve sur le MacBook Pro 16 pouces, ainsi que le nouveau MacBook Air. C’est un clavier pleine taille avec des touches rétro-éclairées et un trackpad, et la conception en porte-à-faux le fait ressembler à un pseudo-iMac, en quelque sorte.

Mais le prix est un peu… cher (299 $ – 349 $), compte tenu de la situation mondiale actuelle et du fait que nous sommes sur le point d’être en récession. Là encore, c’est un accessoire en option qui ne s’applique pas au grand public, je suppose, c’est donc un marché de niche qui achètera cela. Pourtant, je peux y penser, juste parce que c’est un clavier tout en offrant une protection globale.

Quoi qu’il en soit, dans le monde de Nintendo Switch, je suis super excité que Animal Crossing: New Horizons soit enfin disponible. C’est aussi le moment idéal, car tout le monde est coincé à la maison et a besoin de quelque chose de mignon et amusant pour se distraire. Et si vous commencez à jouer votre copie maintenant aussi, n’oubliez pas de consulter tous nos guides Animal Crossing: New Horizons pour vous lancer sur la voie rapide vers une île paradisiaque parfaite!

Je suis aussi absolument amoureux de mon Animal Crossing: New Horizons Special Edition Switch, que j’ai reçu la semaine dernière. C’est magnifique, et même si je n’avais pas besoin d’un autre Switch, je n’allais pas le laisser passer – regardez comme c’est adorable! Et ces Joy-Cons, les couleurs sont parfaites. Je n’ai malheureusement pas commandé le contrôleur ni la mallette de transport Animal Crossing: New Horizons. Je sais – visage triste.

Heureusement, Animal Crossing est sorti quand il l’a fait, mais il y a d’autres choses que vous pouvez faire pendant que vous êtes coincé à la maison. Et beaucoup de films sortent tôt pour la location, l’achat ou la diffusion en continu, donc vous et vos proches pouvez simplement vous asseoir et rattraper beaucoup de films que vous avez manqués.

Jusqu’à la semaine prochaine, iMorians. Restez en sécurité!

– Christine Romero-Chan

