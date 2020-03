Du bureau de l’éditeur: je suis désolé, la Terre est fermée aujourd’hui (pour un certain temps)

Si vous lisez ceci en ce moment, je peux seulement supposer que vous êtes toujours avec nous (yay!) Et que vous vous protégez de la pandémie de COVID-19 en cours. Félicitations! Essayons juste de passer cette année, un jour à la fois, d’accord?

Malheureusement, la situation du COVID-19 a atteint un niveau pandémique, donc encore plus d’événements, de spectacles et même de grands événements sportifs ont été annulés. Je suis un peu déçu de ne pas participer à l’E3 cette année, mais je comprends pourquoi il a été annulé. Il vaut mieux prévenir que guérir, et l’annulation de nombreux grands événements et rassemblements, espérons-le, contribuera à endiguer la propagation du coronavirus. Peut-être qu’un E3 physique sera toujours là l’année prochaine, non? Droite? Le soupir.

Heureusement, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Apple vient d’annoncer la WWDC 2020, qui ne sera en ligne que cette année en réponse à la pandémie en cours. Ce nouveau format numérique pour la WWDC sera rempli de contenu pour les membres de la presse, les consommateurs et les développeurs, donc cela semble être beaucoup plus accessible à tout le monde, c’est donc une bonne chose. Cela donnera également aux développeurs un accès précoce aux futures versions et outils iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, et ils pourront s’engager numériquement avec les ingénieurs d’Apple.

L’événement en ligne de la WWDC 2020 comprendra un discours complet, ainsi que de nombreuses sessions de développement. On ne sait pas si nous allons voir un nouveau matériel, mais bon, à ce stade, nous prendrons quoi que ce soit, honnêtement. Et Apple donnera à la ville de San Jose 1 million de dollars pour compenser la perte de revenus due à l’absence d’un événement physique de la WWDC, ce qui est agréable à voir (bien que le nombre soit plus de 10 millions de dollars).

Mais dans des nouvelles encore plus excitantes, la Nintendo Switch Animal Crossing est enfin disponible pour les masses. J’ai précommandé le mien fin janvier et je l’ai reçu samedi dernier. Je suis impatient de transférer toutes mes données sur ma nouvelle console et de vendre mon ancien OG Nintendo Switch. Et la semaine prochaine, je jouerai à Animal Crossing: New Horizons et je ne quitterai plus jamais ma maison (un moyen efficace d’éviter COVID-19).

Quoi qu’il en soit, j’espère que tout va bien et que vous prenez soin de vous!

Jusqu’à la prochaine fois,

– Christine Romero-Chan