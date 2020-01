Du bureau de l’éditeur: jetez votre maison intelligente, mannequin

Source: Daniel Bader / Android Central

Les dernières années ont été floues. J’ai rencontré une fille, je me suis mariée, j’ai eu un chien, j’ai acheté une maison, j’ai eu un enfant. Vous savez, des trucs de grande vie.

Et pendant ce temps, alors que toutes les choses importantes se passaient, j’ai vu la montée et j’ai participé à l’ascension de toutes les tendances technologiques que nous tenons pour acquises aujourd’hui. Le mobile, bien sûr, et le changement radical de comportement du smartphone, mais je dirais que la prolifération de la maison intelligente aura plus d’impact sur la vie de nombreuses personnes au cours de la prochaine décennie. C’est parce que, bien que nous comprenions que le smartphone est une sorte de consommable – ceux qui vivent plus longtemps, pensez-vous, mais toujours d’une utilité limitée – la technologie de la maison intelligente n’a pas été évaluée avec le même critère.

Et pourtant, de plus en plus de ce que nous apportons dans nos maisons a une durée de vie, et pas de la manière typique qu’une ampoule brûle ou qu’un joint ne s’use inévitablement. Nous nous sommes habitués à ces inconvénients domestiques et avons appris à y faire face, mais cette nouvelle génération implique des ordinateurs et des normes sans fil et la vérité gênante de l’obsolescence programmée.

Les entreprises qui mettent des ordinateurs dans des produits qui devraient durer éternellement doivent faire face à l’inévitable réaction des clients lorsqu’ils deviennent obsolètes.

J’évoque cela dans le contexte de Sonos, dont les machinations sérieuses et naïves pour maintenir l’ensemble de son écosystème en coupant le soutien à certains de ses équipements les plus anciens, déclenchant une tempête d’enfer de mauvaise presse et de pires réactions des clients, est probablement la première d’une série d’annonces qui les clients des maisons intelligentes devront faire face au cours des prochaines années. Sonos est victime de son propre succès; Le fait qu’elle ait passé près de 15 ans à soutenir certains produits a donné à ses clients, dont beaucoup ont investi des milliers de dollars dans sa plate-forme, un faux sentiment de sécurité.

Prêt à abandonner Sonos? Ce sont vos meilleures alternatives

Source: Ara Waggoner / Android Central

Mais le passage du temps oblige des entreprises comme Sonos à négocier avec le reste de l’industrie: la société s’appuie sur les normes Wi-Fi et Bluetooth, sur des SoC et des puces sans fil standard, sur des API de streaming en constante évolution et sur des partenariats qui peut rapidement aigre.

Sonos a décidé d’arrêter de prendre en charge certains de ses produits vieillissants afin d’inciter les clients à passer à de nouveaux – oui, car c’est maintenant une entreprise publique qui tire de l’argent du matériel et elle a besoin d’un flux constant de revenus des nouveaux clients et des clients existants pour croître , mais aussi parce que pour continuer à ajouter des fonctionnalités à ses produits plus modernes, il doit tracer une ligne dans le sable. Le matériel des produits commercialisés en 2005, 2009 ou même 2014 est beaucoup plus lent et utilise des normes différentes de celles publiées au cours des cinq dernières années. C’est vrai pour les téléphones et les ordinateurs portables, les voitures et les téléviseurs, mais dans chacune de ces catégories, il y a une attente de longévité différente. Fondamentalement, les gens s’attendent à ce que leur équipement stéréo dure éternellement parce que, jusqu’à ce que des entreprises comme Sonos commencent à regrouper des ordinateurs avec des amplis, des tweeters et des woofers, c’était largement le cas.

Les personnes les plus virulemment opposées à la récente décision de Sonos concernant la fin de vie sont celles qui possèdent également des récepteurs Pioneer et des lecteurs de vinyle Technics des années 80, ceux qui tiennent pour acquis que si le but d’un produit est de faciliter ou de générer un signal audio, il ne devrait pas avoir une durée de vie.

Source: Daniel Bader / Android Central

Que se passera-t-il lorsque les entreprises de maisons intelligentes manqueront d’argent ou d’incitation pour justifier la mise à jour et l’absence d’exploits des produits de maison intelligente?

À son crédit, Sonos a répété à maintes reprises qu’il ne brickait ni ne rend obsolète aucun de ses produits, et qu’il continuera de prendre en charge Connect et Connect: Amp de première génération, Amp, Play: 5 et Bridge d’origine, et un couple d’autres produits de niche, indéfiniment, mais que ces produits ne peuvent plus vivre sur le même réseau sans fil que ses nouveaux produits s’ils doivent recevoir les mises à niveau attendues par les utilisateurs de Sonos. Je pense que c’est une position raisonnable compte tenu de ses antécédents à ce jour, une position qui est considérablement meilleure que la plupart des entreprises de l’espace.

Mais le contrecoup semblait inévitable et également justifié. Beaucoup de gens ont dépensé beaucoup d’argent pour un équipement stéréo qui, à toutes fins utiles, a été commercialisé comme une version plus intelligente de la même chose qu’ils avaient toujours appréciée. Sonos savait probablement que les ordinateurs de ses produits finiraient par devenir trop vieux pour être pris en charge, mais a renoncé à ces avertissements car ils se produiraient dans un avenir très différent.

Pour moi, cette histoire ne concerne pas vraiment Sonos lui-même, mais la maison intelligente imminente et le calcul de l’IoT qui vont se présenter dans quelques années. Que se passe-t-il lorsque Nest décide que mon thermostat E est trop ancien pour continuer à envoyer des correctifs et qu’un pirate informatique y trouve un exploit non corrigé qui se termine par un désastre? Qu’en est-il des millions de lumières intelligentes, de prises et d’autres outils d’automatisation d’entreprises qui n’ont pas trouvé de sorties lucratives et qui se sont plutôt transformées en rien?

L’espoir est que ces entreprises ont conçu leurs produits consciencieusement, avec la possibilité d’être déchargées du cloud, pour fonctionner comme des lumières, des prises, des sonnettes, des serrures, des ouvre-portes de garage, des détecteurs de fumée et toutes les autres tâches subalternes que les produits IoT ont remplacés tout au long du Accueil.

Voilà mon espoir. Je crains cependant que le contraire ne se produise.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.