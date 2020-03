Du bureau de l’éditeur: le monde doit continuer à tourner

Bienvenue à un autre versement hebdomadaire de From the Editor’s Desk, présenté par le vôtre. Avec un peu de chance, vous vous portez bien, et le tout nouveau roman sur les coronavirus ne vous fait pas trop peur – continuez à vivre votre meilleure vie!

Il semble que cette semaine, tout ce que j’entends dans le cycle des nouvelles tous les jours, c’est le coronavirus, le coronavirus, Cela s’intensifie certainement partout dans le monde (San Francisco et le comté d’Orange, d’où je viens, ont déclaré l’état d’urgence dû au coronavirus, et maintenant Tokyo Disneyland et DisneySea sont fermés jusqu’au 15 mars), mais je pense aussi que c’est soufflé un peu hors de proportion par la plupart des médias, plongeant tout le monde dans un état d’hystérie inutile et de panique. C’est assez évident sur le marché boursier, car les actions d’Apple chutent de 20% par rapport à leur sommet de janvier, tandis que Tim Cook reste principalement maman sur le sujet des coronavirus lors de la dernière assemblée des actionnaires. Honnêtement, la peur et la paranoïa du public en général (du moins d’après ce que je lis sur les pénuries de désinfectants pour les mains et ainsi de suite) deviennent un peu incontrôlables, et pour la plupart des gens, je ne pense pas que le coronavirus soit un menace – c’est plus une menace pour les personnes âgées et immunodéprimées.

Déployez simplement de bonnes méthodes de prévention, comme vous laver les mains à l’eau et au savon, vous couvrir la bouche lorsque vous éternuez ou toussez, évitez de toucher votre visage (en particulier autour des yeux, du nez et de la bouche), utilisez un désinfectant pour les mains si nécessaire et désinfectez les surfaces . Ne laissez pas le coronavirus vous empêcher d’avoir une vie, honnêtement. Soyez simplement plus prudent et prudent, mais le monde ne devrait pas avoir à s’arrêter complètement.

Dans d’autres nouvelles, le moulin à rumeurs Apple continue de tourner cette roue. Il y a eu un rapport cette semaine sur la prochaine spécification WiFi 802.11ay d’Apple, et cela pourrait conduire à du matériel AR d’Apple. La pensée d’avoir une sorte de couvre-chef Apple est quelque peu excitante pour moi, personnellement, parce que j’ai porté des lunettes toute ma vie (je suis un peu super aveugle sans eux) et j’ai toujours rêvé d’avoir des lunettes intelligentes. J’étais vraiment intéressé par les lunettes intelligentes Focals by North, mais je me souviens avoir entendu dire qu’elles ne s’intégraient pas aussi bien avec iOS qu’elles l’ont fait avec Android, alors je les ai évitées. Si Apple avait des lunettes intelligentes, je serais partout comme du blanc sur du riz! J’aimerais pouvoir voir mes notifications et mes messages directement dans mes lunettes, sans avoir à regarder ma Apple Watch ou à sortir mon iPhone. J’espère qu’un jour cela deviendra une réalité, mais jusque-là, une fille peut rêver!

Si vous êtes un fan de HomeKit et de l’accessibilité à la maison intelligente, alors vous devriez être enthousiasmé par le projet de logement propulsé par Casa Capace HomeKit du fournisseur de logements pour personnes handicapées DPN. Cette maison étonnante est non seulement chic et moderne, mais elle est remplie d’une tonne d’accessoires de maison intelligents qui rendent la vie tellement meilleure pour ceux qui ont un handicap (et c’est tout simplement une technologie cool pour le reste d’entre nous). Vous avez des portes qui peuvent s’ouvrir (la première pour un espace résidentiel), des surfaces qui peuvent être levées ou abaissées avec une commande vocale, des capteurs d’occupation pour des pièces comme la salle de bain ou le bureau, et bien plus encore. Pour plus d’informations sur le projet Homes to Enable de DPN, consultez leur site Web.

En ce qui concerne le divertissement, mon mari et moi avons terminé de regarder la première saison de la série animée Harley Quinn sur DC Universe. Le spectacle est absolument incroyable et fortement recommandé. Ce n’est en aucun cas adapté aux enfants, mais si vous pouvez apprécier l’humour des adultes et les commentaires de la société dans l’univers DC, alors ne le manquez pas. J’ai hâte que la deuxième saison soit diffusée le 3 avril 2020. Je commence également la quatrième saison de Star Wars: The Clone Wars, alors j’espère que lorsque j’aurai fini de rattraper mon retard, toute la dernière saison se termine sur Disney + pour que je puisse tout regarder.

Quoi qu’il en soit, restez en sécurité et en bonne santé, iMorians!

– Christine Romero-Chan