Du bureau de l’éditeur: le rocher de Huawei est aussi son endroit dur

J’ai passé environ 10 minutes avec un Huawei Mate 30 Pro. J’ai ramassé l’unité d’examen d’un ami européen, joué un peu avec l’affichage de la cascade, pris avec avidité quelques photos avec ses appareils photo massifs et parcouru une interface utilisateur Android dépourvue de tout service Google. Je l’ai rapidement remis sur la table.

En revanche, j’ai passé environ 10 mois avec le Huawei P30 Pro. C’était l’un de mes téléphones préférés de 2019; Je l’ai utilisé exclusivement lors d’un voyage à l’étranger l’été dernier, et il s’est depuis amélioré avec EMUI 10 et Android 10.

La plus grande différence entre le Huawei Mate 30 Pro et le P30 Pro n’a rien à voir avec les capteurs de silicium.

Il existe des différences matérielles importantes entre ces deux téléphones, mais le plus gros n’a rien à voir avec les capteurs ou le silicium, mais une date. Une date en particulier, en fait: le 16 mai 2019. C’est le jour où Huawei a été ajouté à la liste des entités, après quoi les sociétés basées aux États-Unis n’ont pas été autorisées à “collaborer” avec le fabricant chinois. Et bien que de nombreuses entreprises américaines travaillent avec Huawei sur un certain nombre d’entreprises, à la fois dans le domaine des consommateurs et du réseau, aucune n’est plus cruciale pour l’avenir des combinés de l’entreprise que Google.

Et depuis le 16 mai de l’année dernière, Google ne pouvait pas fournir ses applications les plus importantes – Gmail, YouTube, Maps, Search, Play Store – aux appareils Huawei commercialisés après cette date. Cela signifiait que le P30 Pro pouvait continuer à utiliser les services Google et recevoir des correctifs de sécurité, mais le Mate 30 Pro, sorti quelques mois plus tard, ne le pouvait pas.

Il a fallu des mois à Google pour résoudre publiquement le problème, mais le vendredi 21 février, Tristan Ostrowski, directeur juridique des services Android & Play chez Google, a publié un article à ce sujet.

En raison de restrictions gouvernementales, les applications et services de Google ne sont pas disponibles pour la précharge ou la charge latérale sur les nouveaux appareils Huawei.

En raison des restrictions gouvernementales décrites ci-dessus, les nouveaux modèles d’appareils Huawei mis à la disposition du public après le 16 mai 2019 n’ont pas pu passer par ce processus de sécurité et ils n’auront pas préchargé Play Protect. Par conséquent, ils sont considérés comme “non certifiés” et ne pourront pas utiliser les applications et services de Google.

En outre, les applications Google téléchargées de côté ne fonctionneront pas de manière fiable, car nous ne permettons pas à ces services de s’exécuter sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise. Le chargement latéral des applications de Google comporte également un risque élevé d’installer une application qui a été modifiée ou falsifiée de manière à compromettre la sécurité des utilisateurs.

Ce qu’il dit, c’est que Google n’a pas le choix en la matière et qu’il ne peut tolérer le chargement latéral des applications et des services de Google. De plus, il dit qu’essayer de contourner ces restrictions ne fonctionnera pas parce que Google a un programme de certification pour tous les appareils qui exécutent ses services mobiles, et parce que les nouveaux téléphones Huawei ne peuvent plus faire partie de ce programme, il déclenchera l’alarme.

Alors Huawei avance. Il consolide sa propre AppGallery avec des incitations pour les développeurs et les promesses d’un magasin d’applications alternatif qui contiendra les applications et les services attendus. Il travaille avec OPPO, Vivo et Xiaomi pour faciliter le téléchargement et la maintenance de leurs applications dans les magasins d’applications alternatifs, et il est prêt à lancer son nouveau téléphone, le P40 Pro, le mois prochain avec un message renouvelé sur la viabilité d’un Expérience d’application sans Google.

J’y ai beaucoup réfléchi récemment, pour savoir si mon, et probablement votre, enchevêtrement avec les services de Google est un produit de leur haute qualité, ou la force d’inertie qui existe au sein des plates-formes. J’aime vraiment certains des services de Google, mais je sais aussi que s’éloigner d’eux serait un travail.

Parallèlement à la situation difficile de Huawei avec le gouvernement américain, Google lui-même s’est trouvé de plus en plus examiné par les régulateurs et les défenseurs de la concurrence qui disent que le géant de la recherche exerce trop de pouvoir, et qu’en forçant les entreprises qui utilisent Android à regrouper leurs téléphones avec les services Google, cela étouffe la concurrence et rend impossible pour les petites entreprises de faire une brèche sur le marché. DuckDuckGo, par exemple, en a fait l’une de ses principales préoccupations opérationnelles et a remporté une récente victoire dans l’UE en devenant l’un des quatre fournisseurs de recherche pour les utilisateurs d’Android à configurer de nouveaux téléphones, à la suite d’une amende de 5 milliards de dollars imposée à Google en 2018. .

Préférer ses propres services à ses concurrents est la prérogative du propriétaire d’une plate-forme, et au moins Google simplifie la sélection des applications par défaut, permettant théoriquement d’ignorer de nombreuses marques de Google destinées aux consommateurs sur les téléphones Android. Vous ne voulez pas utiliser Chrome? Téléchargez Firefox et faites-en votre configuration par défaut. Fatigué de Google Assistant? Alexa aimerait être votre assistant intelligent par défaut. Vous détestez YouTube? TikTok est heureux de voler des heures de votre vie à la place.

Apple ne vous autorise toujours pas à modifier vos applications par défaut, et le client de messagerie iOS est en fait un crime – je ne fais pas les règles. La société basée à Cupertino devrait ouvrir l’accès à ses applications par défaut dans iOS 14, mais le fait qu’il ait fallu tant de révisions annuelles pour y arriver témoigne de la façon très différente dont Google et Apple pensent ces choses.

AppGallery de Huawei présente les applications de Microsoft sur sa première page au lieu de Google.Source: Daniel Bader / Android Central

C’est dans cette optique que je pense aux prochaines étapes de Huawei. Bien sûr, il peut Windows Phone pour obtenir Instagram et Fortnite sur sa boutique, mais les applications sur AppGallery ne seront aussi utiles que les services backend de Huawei. Parce que non seulement Huawei doit se passer de Gmail et YouTube, il doit remplacer les API et les crochets qui font fonctionner votre application préférée.

Lorsque vous ouvrez Uber, par exemple, la carte que vous voyez est alimentée par Google Maps et les notifications que vous recevez par le système de notification Firebase de Google. Pratiquement toutes les applications du Play Store utilisent certains des services de gestion de Google, et afin d’amener les téléphones Huawei sur les marchés où la version d’Android de Google est dominante, elle doit remplacer ceux par les siens. De plus, AppGallery de Huawei est complètement stérile en ce moment pour un utilisateur occidental.

La plupart des gens ne comprennent pas que la plupart des applications Android, même celles des concurrents de Google, utilisent toujours certains des services backend de Google.

Les services mobiles Huawei sont déjà une chose – ils sont utilisés sur les téléphones de Huawei en Chine, où Google ne fonctionne pas. Mais l’avoir comme sauvegarde est très différent de l’utiliser comme élément central du téléphone, et c’est exactement ce que Huawei prévoit de faire, à commencer par une forte poussée le mois prochain avec la série P40. Android Central a appris que Huawei tentera de positionner AppGallery et Huawei Mobile Services comme des remplacements viables pour Google en Europe, où la part de marché des smartphones de la société est importante, et pourrait même fournir un support technique individuel pour aider les utilisateurs à charger des applications qui ne sont pas n’est pas actuellement disponible sur AppGallery.

À l’heure actuelle, la galerie d’applications de Huawei est assez stérile, en particulier pour les utilisateurs occidentaux.Source: Daniel Bader / Android Central

Huawei n’est pas la première entreprise à bifurquer Android ou à remplacer les services Google – Amazon le fait avec succès depuis des années, et il y a déjà une poignée d’apps tiers – mais il est le mieux placé pour monter une campagne qui prouve que ce n’est pas le cas pas besoin de Google pour continuer à vendre des millions de téléphones sur les marchés où Android est Google et où Android domine.

Dans une récente interview avec un site d’actualités en langue chinoise, MyDrivers, le président de Honor, Zhao Ming, a exprimé le souhait de son entreprise de voir Huawei Mobile Services comme “le nouveau premier” (Honor est une filiale à part entière de Huawei). Il a poursuivi en expliquant qu’aucune entreprise n’avait tenté de s’attaquer à Google à cette échelle parce qu’elle n’en avait pas besoin. Maintenant, Huawei le fait, et il essaiera – très, très dur.

Il est peu probable que Huawei soit retiré de la liste des entités de sitôt, et même si c’est le cas, rien ne garantit qu’il ne sera pas replacé immédiatement. Construire l’infrastructure pour continuer à publier des téléphones Android qui n’ont pas besoin de s’appuyer sur les caprices politiques du gouvernement américain est logique pour Huawei, mais cela offre également un aperçu fascinant de ce à quoi un Android sans Google pourrait ressembler, dirigé par une entreprise qui a les ressources et la motivation pour réussir.

L’année prochaine sera très intéressante.