Du bureau de l’éditeur: les noms des smartphones redeviennent stupides

Mon tout premier téléphone Android était un Samsung Captivate Glide. Je l’ai appelé Soarin. J’ai dû; le qualifier de Captivate Glide était tout simplement ridicule. Le Samsung Captivate Glide était la variante du clavier QWERTY du Samsung Galaxy S II. Le Glide était la suite du Samsung Captivate, la version sur mesure AT & T du Galaxy S original, qui avait plus d’une douzaine de variantes nommées aux États-Unis seulement. C’était l’aube d’une nouvelle ère pour Android – et pour les noms de téléphone stupides.

Le Captivate Glide est en fait à l’extrémité du spectre si nous regardons en arrière au cours de la dernière décennie de dénomination des téléphones Android. Le Samsung Galaxy S II Epic Touch 4G. La diapositive T-Mobile MyTouch 4G. Le Lenovo Phab 2 Pro. L’Acer Liquid Zest Plus. Le Casio G’zOne Commando …

Et maintenant, le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, car en quelque sorte au cours des 10 dernières années, Samsung n’a pas trouvé de meilleure façon de nommer une plaque de silicium, de verre et de métal.

Il y a beaucoup à être excité en 2020 en ce qui concerne les smartphones. Après quelques années de stagnation et d’une relative uniformité, les choses sont sur le point de devenir inventives, fraîches et étranges. Nous avons des téléphones pliants! Nous avons des téléphones 5G (grand public)! Nous avons des téléphones circulaires! Cool, génial, mais pour l’amour de tout ce qui est sain d’esprit et logique dans ce monde, pourrions-nous peut-être le maîtriser avec la dénomination en 2020?

Le nom de votre téléphone doit contenir 3 mots, 50 caractères maximum.

Il était une fois, Motorola a fait quelque chose d’audacieux, d’audacieux et de sain d’esprit: ils ont simplifié leur portefeuille de smartphones en trois lignes: le Moto X, le Moto G et le Moto E – Droids ne comptent pas car ce sont des obligations contractuelles du transporteur. Ils ont réduit l’encombrement et ont permis aux acheteurs de déterminer facilement le téléphone de leur choix. Cela a incroyablement bien fonctionné, le Moto G devenant l’une des marques de téléphones les plus populaires en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais alors Lenovo a voulu avoir son gâteau et le manger aussi, alors la ligne Moto G s’est divisée en deux modèles, puis trois, puis quatre.

Les responsables marketing des marques souhaitent que les noms de téléphone soient instantanément reconnaissables et associés à ses prédécesseurs à succès. Et donc quand un modèle se divise, on se retrouve avec le Galaxy S20 et le Galaxy S20 +. Et puis, lorsque les modèles se sont à nouveau divisés entre 4G et 5G, nous obtenons le Galaxy S20 5G et le Galaxy S20 + 5G. Et puis ils décident de vouloir Gigantamax un téléphone, de sorte que l’on doit toujours être un Galaxy S20 5G, mais il doit avoir un modificateur qui est encore plus cool que Plus. Mieux que Plus ….

Source: Funimation

Hé, ça va marcher. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G!

Donnons un autre exemple: nous pensons maintenant qu’il y aura trois versions du Pixel 4a. L’année dernière, nous avions le Pixel 3a et le Pixel 3a XL, nous aurons donc maintenant le Google Pixel 4a et Google Pixel 4a XL, ainsi qu’un modèle 5G supplémentaire qui sera probablement appelé Google Pixel 4a XL 5G. C’est l’hypothèse logique, il suit le modèle facile et permet aux acheteurs de dire facilement où il se situe dans la gamme Pixel 4a …

Vous pouvez faire mieux Google, Samsung et Motorola, et s’il vous plaît, dans cette nouvelle décennie, essayons quelque chose de nouveau avec les noms: chaque téléphone obtient 3 mots et 50 caractères maximum, y compris le nom de l’entreprise. 3 mots excluent fondamentalement le virement sur “5G” à la fin, et nous espérons pouvoir encourager des noms de série plus récents et plus utiles que vous pourriez adopter à la place.

Dans d’autres nouvelles cette semaine ….

Je suis d’accord avec Jerry sur l’incitation de Google à faire fonctionner correctement Steam sur Chrome OS, et sur l’incitation de Valve à installer Steam dans plus de salons avec Chromebox.

Andrew Martonik se trompe complètement sur les sons de notification et peut rester assis là dans son erreur et s’y habituer. Les tonalités de notification mignonnes / ringard / cool sont géniales, et vous les tirerez de mon froid, mort mains!!! Pour beaucoup de gens, et surtout pour beaucoup de femmes, nous ne gardons pas en permanence notre téléphone sur nous; ils ne rentrent pas dans nos poches avant! Ils sont donc sur la table, ou enterrés dans notre sac à main, sur un support / trône sans fil, et ce ton de notification est très important.

Cependant, la tentative de l’UE de standardiser les chargeurs sur les appareils mobiles se termine, mon objectif pour 2020 est non seulement d’acheter absolument rien qui se charge toujours avec micro-USB, mais de vous recommander aux gens fins uniquement des équipements pouvant se charger via USB-C. Mes téléphones, ordinateurs portables, banques d’alimentation et écouteurs se chargent tous via USB-C et à l’exception de mon OnePlus 6T et de mes écouteurs Bludio, tout peut charger le même chargeur 45 W Power Delivery dans mon salon et à mon bureau.

Rendez-vous dans quelques semaines, et pour rappel les garçons, la Saint-Valentin est dans trois semaines et rien ne dit l’amour comme un accessoire mignon et utile comme un PopSocket ou un câble USB-C rouge cœur!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.