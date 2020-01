Du bureau de l’éditeur: l’iPad a fait du chemin, bébé!

Bienvenue dans un autre “From the Editor’s Desk”, des iMorians géniaux!

Avec l’iPad annoncé le 27 janvier 2010 par Steve Jobs, nous atteignons maintenant une décennie d’iPad. Une décennie! L’iPad touche presque son adolescence, les amis, et c’est fou. Je me souviens de la keynote originale de l’iPad comme hier, et Stephen Hackett de 512 Pixel a fait une belle relecture de l’annonce avec des commentaires en temps réel que vous pouvez trouver ici.

Honnêtement, je ne peux pas croire que cela fait 10 ans que Jobs a révélé l’iPad. Je me souviens d’avoir été impressionné par l’appareil, car c’était toujours excitant chaque fois qu’Apple dévoilait un nouveau produit. Mais j’étais encore à l’université à l’époque, et je ne pensais qu’à l’utilité de l’iPad pour remplacer mes lourds manuels à l’époque. J’avais un Kindle d’Amazon à l’époque, mais l’idée d’avoir des copies numériques en couleur des manuels sur une tablette et de pouvoir annoter des pages m’a excité comme aucun autre à l’époque, et c’est comme ça que je voulais terminer ma dernière année d’université. Mais une autre partie de moi pensait également: “N’est-ce pas juste un iPod touch géant?”

Je l’admets – l’iPad n’a pas eu un grand impact sur ma vie en tant qu’iPhone d’origine, car ce dernier m’a poussé à poursuivre mes objectifs de journaliste technologique et aussi ce qui m’a attiré dans l’écosystème Apple dans son ensemble. Mais je me souviens d’avoir acheté le premier iPad lors de son lancement en avril 2010, et même de cette station d’accueil pour clavier OG, et je me sentais simplement impressionné dans l’ensemble. Voilà l’avenir.

Avec mon premier iPad OG, je l’ai utilisé pour écrire, regarder des vidéos, lire des livres, accéder aux réseaux sociaux et même jouer à des jeux. iOS n’était pas super avancé à l’époque, donc l’iPad ne me rendait pas aussi productif que je le suis sur un Mac, mais c’était toujours juste amusant à utiliser. Et même si beaucoup de gens, moi y compris, pensaient en quelque sorte que ça allait juste être un “gros iPod touch ou iPhone”, c’est incroyable de voir jusqu’où il en est en 10 ans.

Je veux dire, nous n’avons plus un seul iPad de 9,7 pouces comme au bon vieux temps. Au lieu de cela, nous avons un iPad mini de 7,9 pouces, un iPad de 10,2 pouces, un iPad Air de 10,5 pouces et des iPad Pros de 11 et 12 pouces. Il est même passé d’iPhoneOS à iOS et maintenant iPadOS, qui prend même en charge les contrôleurs DualShock 4 et Xbox One S pour les jeux. Il existe même une prise en charge de la souris dans iOS et iPadOS, la rapprochant plus que jamais d’un ordinateur ordinaire. Et tout cela en seulement une décennie.

Nous avons toute une série d’articles sur les 10 ans de l’iPad à paraître demain, alors restez à l’écoute pour ceux-ci.

Dans les actualités autres qu’Apple, j’ai enfin pu monter la nouvelle montée de la résistance à Disneyland’s Star Wars: Galaxy’s Edge la semaine dernière! Il est préférable de ne pas considérer RotR comme un tour, mais une expérience entière, et l’une des meilleures que les imaginateurs de Disney aient jamais faites, de loin.

Traverser toute l’expérience RotR prend environ 15 minutes au total, et il combine quatre types d’attractions en un, mais cela vous donne vraiment l’impression d’être dans Star Wars. Une quantité incroyable de détails y a été apportée, du décor de la file d’attente aux hologrammes en passant par les animatroniques, et même les acteurs jouant leur rôle d’officiers du Premier Ordre.

Je ne dirai rien de plus sur RotR car il peut être “spoiler-y”, mais c’est certainement quelque chose que vous doit faites-le si vous en avez l’occasion à Walt Disney World en Floride ou à Disneyland en Californie. Même si vous n’êtes pas un fan de Star Wars, l’attraction elle-même est la plus immersive à ce jour dans n’importe quel parc à thème.

Soleils lumineux, iMorians!

