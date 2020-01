Du bureau de l’éditeur: plus d’entreprises devraient montrer les téléphones conceptuels

Franchement, le OnePlus Concept One n’était pas si excitant – du moins en ce qui concerne les appareils conceptuels. L’intérêt d’un «concept» est de montrer comment l’entreprise brise les barrières et travaille sur de nouvelles choses, avec la liberté de savoir qu’elle n’a pas besoin d’être terminée, fonctionnelle ou liée à une date de sortie. Et à cet égard, OnePlus n’est pas allé assez loin – le verre électrochromique est incroyable, mais c’est le seul composant digne d’un concept qui est par ailleurs complètement dans le domaine de ce qui est possible à l’échelle de la production de masse aujourd’hui.

Mais OnePlus mérite pleinement le mérite d’avoir réellement montré un téléphone conceptuel, plutôt que de tout garder secret. Je souhaite que plus d’entreprises commencent à faire de même – que ce soit lors d’un salon professionnel comme CES, où OnePlus était l’une des rares annonces téléphoniques, ou tout simplement à tout moment avec une poussée uniquement en ligne.

Les plus grands fans d’Android ont soif de fuites – alors donnez-leur plus à mâcher.

Les plus grands fans d’Android recherchent les derniers et les plus grands; ils aiment les fuites de smartphone. Ils veulent savoir ce qui s’en vient, soit du point de vue de la planification de leur prochain achat, soit simplement par curiosité. Et pour la plupart des entreprises, pendant des mois et des mois entre les versions de téléphones, ce ne sont que des fuites qui gardent les clients et les spectateurs intéressés par leurs prochains appareils. Pourquoi ne pas faire l’effort de montrer un téléphone conceptuel et de nous faire un aperçu officiel de l’avenir?

Les marques de téléphones chinois semblent beaucoup plus disposées à présenter de nouvelles technologies bien avant qu’elles ne soient prêtes à entrer en production, avec des exemples récents comme le téléphone à double pliage de Xiaomi et le téléphone sans port de Vivo. Les concepts retiennent l’attention et, dans de nombreux cas, sont controversés – mais c’est là tout l’intérêt; il fait parler les gens, et cette conversation est tout au sujet de l’entreprise.

Non seulement un téléphone conceptuel montre ce dont vous êtes capable et donne aux fans quelque chose de convoitise à baver, mais il aide également à contrôler le récit de votre entreprise selon vos conditions plutôt que par des fuites incomplètes et inachevées. Et ce n’est pas seulement une voie à sens unique: les entreprises reçoivent également de précieux commentaires du public pour voir quelles parties de l’appareil concept attirent l’attention des gens. Et les commentaires proviennent des observateurs Android les plus ardents.

Les téléphones conceptuels fonctionnent comme une excellente carotte qui pendent à l’avenir tandis que vous sortez des téléphones “ normaux ” aujourd’hui.

Lorsque vous montrez un concept, tout le monde comprend qu’il s’agit d’un regard vers l’avenir et applique la sincérité appropriée à la situation. Personne ne s’attend à ce qu’un téléphone conceptuel soit à des mois du marché ou même pleinement fonctionnel. Cela donne aux entreprises la liberté de déployer des fonctionnalités, des matériaux, des facteurs de forme et des technologies loufoques et intéressants qui, autrement, resteraient profondément dans un laboratoire et, dans de nombreux cas, ne seraient jamais publiés. Je suis certain qu’il y a des ingénieurs dans chaque grande entreprise de smartphones qui aimeraient montrer ce sur quoi ils travaillent à différents moments du processus de développement.

Révéler les appareils conceptuels donne également aux entreprises beaucoup plus de piste dans l’esprit de ces fans d’Android dédiés lorsque vous sortez ensuite vos téléphones réels beaucoup plus conservateurs au cours de l’année. Tout le monde comprend que les appareils conceptuels ne vont pas être mis en production tels quels … mais même ainsi, ils fonctionnent comme une excellente carotte pendante à l’avenir tandis que vous sortez par la suite des téléphones “normaux” à court terme. Les concepts peuvent être des mécanismes de création de marque entièrement ambitieux sur lesquels les appareils prêts à être commercialisés peuvent s’appuyer.

Alors qu’est-ce que tu attends? Nous savons que chaque compagnie de téléphone a une abondance de technologies à venir étonnantes en préparation. Montrez-nous sur quoi vous travaillez.

-Andrew