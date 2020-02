Du bureau de l’éditeur: Pourquoi oui, je voudrais de la menthe avec ma Nintendo Switch

Une autre semaine est en boîte, chers amis iMoriens! J’espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Beaucoup de choses se sont passées depuis la semaine dernière – certaines bonnes, d’autres mauvaises.

Tout d’abord, bien que je ne sois pas un grand fan de basket-ball ces jours-ci (je l’étais quand je jouais au lycée, mais je suis finalement devenu un nerd plus paresseux que je ne l’admets), c’est vraiment triste ce qui est arrivé à Kobe Bryant , Gianna Bryant et les autres passagers la semaine dernière. J’avais l’habitude de regarder les matchs des Lakers dans les années 2000 quand je le pouvais, mais je m’en suis finalement sorti, bien que Bryant ait toujours été une idole que je pouvais admirer. Mon mari, d’autre part, est un grand fan de Laker et de basket-ball en général, donc je vais regarder avec lui à la maison.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Nous sommes profondément attristés par l’événement tragique de dimanche dernier. Cela a été un énorme choc et je ne pouvais pas y croire au début – tout ce que je pensais, c’était: “Ce doit être un canular, non?

Mais hélas, c’est vrai, et il nous manquera toujours. Nous avons regardé beaucoup de clips et de trucs de Kobe Bryant à la télévision quand il est allumé, mais cela semble toujours surréaliste. R.I.P Black Mamba et Mambacita.

Dans d’autres nouvelles, Fantastical 3 a lancé cette semaine sur macOS et iOS, et a soulevé une controverse parmi les utilisateurs. Notre propre Lory Gil l’a examiné et lui a donné une critique élogieuse, mais j’ai depuis soulevé certaines préoccupations quant à la façon dont il semble que chaque application évolue vers un modèle commercial basé sur un abonnement.

Je me souviens du bon vieux temps où les applications étaient un paiement unique, puis vous obtenez des mises à jour mineures gratuitement, puis vous devrez probablement payer pour la prochaine version majeure. C’est un peu triste de voir que tant d’applications vont avec des abonnements ces jours-ci, et bien que je m’abonne à celles qui se sont révélées inestimables pour faire mon travail, même j’atteins un point de rupture. Je vois les deux points – des utilisateurs frustrés aux développeurs qui ont besoin de gagner de l’argent – mais c’est certainement une lutte pour atteindre quelque chose sur lequel tout le monde peut s’entendre.

Et enfin, dans un geste surprise, Nintendo a officiellement annoncé une nouvelle édition spéciale Nintendo Switch pour Animal Crossing: New Horizons cette semaine. Ce magnifique Switch comprend des Joy-Cons vert menthe pastel et bleu qui ont un dos blanc, un design personnalisé à l’arrière de la console, et il est livré avec un Dock de conception unique avec Tom Nook et Timmy & Tommy sur une île éloignée. C’est absolument magnifique, et vous pariez votre cul, j’en ai déjà commandé un! J’aime aussi que ce soit le Switch classique, et non un Switch Lite.

C’est juste dommage qu’il ne soit pas livré avec une copie d’Animal Crossing: New Horizons, bien que cela soit compréhensible puisque la console sort avant le jeu. J’ai également changé ma précommande Animal Crossing: New Horizons d’Amazon vers Target parce que ce journal bonus avec des précommandes est beaucoup trop mignon!

Jusqu’à la prochaine fois, iMorians.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.