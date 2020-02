Du bureau de l’éditeur: prendre le temps de réfléchir et de regarder vers l’avenir

Une autre semaine, une autre Du rédacteur en chef, mes collègues iMorians! J’espère que vous avez tous passé une semaine formidable.

Il semble que tous les médias parlent récemment du coronavirus de Wuhan, en Chine, et il semble même avoir un impact sur la production d’Apple et d’AirPods Pro d’Apple à ce stade. Je n’ai pas vu le chaos en personne moi-même, mais ça sonne définitivement comme un mauvais moment en Chine en ce moment. Honnêtement, même si cela peut être frustrant pour ceux qui attendaient que les AirPods Pro soient de retour en stock ou qui veulent accrocher un nouvel iPhone, je pense qu’il est plus important de s’assurer que les employés sont en sécurité. J’applaudis les fournisseurs et les usines qui sont temporairement fermés, car c’est la bonne chose à faire. Espérons que la situation des coronavirus explose bientôt et que les choses reviennent à la normale.

Si vous recherchez une belle explosion du passé, jetez un coup d’œil à l’éditorial de Luke Filipowicz sur la campagne publicitaire “ Get a Mac ” d’Apple dans les années 2000. Je me souviens de ces publicités avec affection, et elles sont à peu près l’une de mes préférées. J’ai acheté mon premier MacBook – vous savez, ceux en plastique blanc – en 2008, peu de temps après mon iPhone OG (mon premier produit Apple), et je pense que ces publicités faisaient partie de la raison. J’ai adoré le fait qu’ils aient humanisé les Mac et les aient rendus amusants et branchés, et ont été conçus pour les créatifs. Ils ont également souligné des faits et n’ont pas directement attaqué les PC, mais ont fait des blagues de manière ludique. Honnêtement, je n’aime pas les publicités, mais je manque certainement celles “Get a Mac”. Je souhaite qu’Apple les ramène.

Il y a aussi de nouvelles rumeurs concernant d’éventuels écouteurs intra-auriculaires de style AirPods “Studio” Pro provenant d’Apple. Ce serait plus comme des HomePods pour vos oreilles, et honnêtement, j’accueillerais cela à bras ouverts. Bien que j’aime mes AirPods Pro, je préfère toujours les écouteurs de style supra-auriculaire, simplement parce qu’ils sont généralement meilleurs pour bloquer le bruit de l’environnement et m’aider à me concentrer et à me concentrer. Bien que j’aie beaucoup trop d’écouteurs dans la maison, je pense que les AirPod de style casque seraient un ajout intéressant à la gamme audio d’Apple. La chose que j’aimerais voir le plus, c’est à quoi ils ressemblent – ce serait cool s’il y avait une lumière de forme d’onde Siri comme avec le HomePod. On peut rêver, non?