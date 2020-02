Du bureau de l’éditeur: rumeurs et autres rumeurs, oh mon Dieu!

Je suis de retour avec un autre épisode de From the Editor’s Desk pour vous charmants iMorians.

J’ai pris une pause de la colonne la semaine dernière (le génial Lory Gil a pris le versement de la semaine dernière) parce que je passais mon week-end de la Saint-Valentin avec mon mari vérifiant le champ de lumières à Sensorio par Bruce Munro à Paso Robles, en Californie, puis nous visité Hearst Castle, qui est un peu plus à l’ouest de San Simeon. Le champ de lumières devait à l’origine se terminer en janvier, mais il a depuis été prolongé jusqu’au 30 juin 2020. C’est un spectacle absolument magnifique à voir, et si vous le pouvez, je vous recommande vivement de vous y rendre – photos ne lui rendez pas justice.

Quoi qu’il en soit, revenons à ce qui s’est passé cette semaine.

Malheureusement, le Novel Coronavirus (alias COVID-19) est toujours un gros problème dans le monde, et il affecte désormais GDC (le Mobile World Congress a été annulé la semaine dernière), alors que Sony et Facebook se sont retirés de la série. Honnêtement, il est regrettable que le coronavirus affecte tellement l’industrie technologique dans son ensemble, mais je comprends – les entreprises veulent s’assurer que les employés sont en sécurité, et c’est une priorité plus importante que de montrer une démo du dernier jeu ou du nouveau gadget. J’espère juste qu’un remède contre le virus, ou au moins un ralentissement du taux de propagation des infections, arrivera bientôt, mais en attendant, assurez-vous de pratiquer une bonne hygiène, alors lavez-vous les mains et couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou éternuez . Vous connaissez le refrain.

Malgré les inquiétudes liées au coronavirus, le moulin à rumeurs Apple continue de tourner, et soi-disant le “iPhone 9” sera annoncé courant mars, avec une disponibilité possible dès avril (ou quelque chose comme ça). Je sais déjà que je ne suis pas la cible démographique pour cet iPhone à faible coût, mais je sais que beaucoup d’autres pourraient l’être. Ce nouvel iPhone à bas prix pourrait se situer autour de 400 $, et il pourrait avoir le même facteur de forme que l’iPhone 8, mais avec une puce de processeur plus récente, comme l’A13 qui se trouve actuellement dans la gamme iPhone 11. Si vous espériez qu’il aurait des côtés plats et carrés comme l’ère iPhone 4, désolé d’éclater votre bulle, mais cela ne se produit probablement pas. Quoi qu’il en soit, un nouvel iPhone est passionnant, et si les rumeurs sont effectivement vraies, alors nous n’aurons peut-être pas à attendre l’automne pour voir un nouvel iPhone brillant, bien que celui-ci ne soit pas aussi excitant pour certains. Au moins, c’est un peu à mi-chemin du vrai showstopper, non?

Toujours dans la tendance actuelle, qu’en est-il de ces rumeurs “AirPods Pro Lite” qui font le tour? Je pense que l’utilisation du nom “AirPods Pro Lite” est un peu trompeuse – je pense qu’ils sont peut-être la prochaine génération des AirPod réguliers, peut-être avec des embouts en silicone pour qu’ils s’adaptent mieux à nos oreilles, mais manquent de l’annulation active du bruit des pros. De plus, le surnom entier, “AirPods Pro Lite”, est un peu alambiqué, pour être honnête. Appelez-les simplement AirPods 3.

Quoi qu’il en soit, dans quelques nouvelles plus amusantes, c’est aujourd’hui le début de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars sur Disney +! En fait, je suis encore en train de passer ma première montre de la série, et je suis en train de terminer la saison 3. Avec un peu de chance, au moment où j’aurai terminé les six saisons originales, je pourrai me contenter de toute la saison 7, puis je pourrai passer à la prochaine série animée de Star Wars.

Jusqu’à la prochaine fois,

– Christine Romero-Chan