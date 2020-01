DUBL Drive transforme facilement la nouvelle fonctionnalité de double caméra iPhone en caméra de tableau de bord intelligente

Une application d’apparence nette a atterri pour iPhone qui la transforme en une caméra de tableau de bord avec des fonctionnalités intelligentes comme l’enregistrement automatique basé sur un freinage ou un impact intense, l’intégration d’Apple Maps et l’enregistrement simultané de la caméra avant et arrière pour iPhone 11 et XS.

La possibilité d’enregistrer simultanément à partir des caméras avant et arrière de votre iPhone est arrivée l’automne dernier avec iOS 13. Mieux encore, Apple a fait fonctionner la fonctionnalité non seulement avec la gamme iPhone 11, mais aussi avec l’iPhone XS.

DUBL a lancé sa première application l’automne dernier pour profiter des nouvelles capacités de l’iPhone et maintenant, la société va plus loin avec DUBL Drive, transformant votre iPhone en une caméra de tableau de bord bidirectionnelle intelligente.

La nouvelle application DUBL DriveTM est une caméra de tableau de bord bidirectionnelle unique en son genre qui capture simultanément la vidéo des caméras avant et arrière de votre iPhone XS et iPhone 11. Pensez à NEST / RING pour votre voiture. L’enregistrement peut être activé manuellement ou en fonction de l’occurrence d’un «événement» – par exemple, la fin arrière. L’enregistrement basé sur les événements exploite la technologie de l’accéléromètre iPhone et les seuils de force g caractéristiques d’un accident de collision typique pour déclencher l’enregistrement. Les utilisateurs peuvent également activer manuellement l’enregistrement pour l’intégralité d’un trajet.

DUBL Drive comprend également l’intégration d’Apple Maps pour les directions et la vitesse.

Il existe une variété d’applications soignées pour DUBL Drive comme les conducteurs Uber et Lyft, les parents qui souhaitent garder un œil plus attentif sur les jeunes conducteurs, enregistrer des séquences POV pour des activités comme le vélo, le ski, etc., et ceux qui veulent essayer une caméra de tableau de bord sans investir dans du matériel dédié.

DUBL Drive est un téléchargement gratuit pour iPhone avec un essai gratuit de 7 jours. Après cela, les plans d’abonnement courent 2 $ / mois ou 15 $ / an.

