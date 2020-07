DuckDuckGo revient en ligne en Inde après un blocage à l’échelle nationale

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/07/02

3 h 45 PDT le 2 juil.2020 et dernière mise à jour 2020/07/04

10 h 13 HAP le 4 juillet 2020.

Suite à l’interdiction indienne de près de 60 applications chinoises, dont TikTok et Weibo, de nombreuses personnes vivant dans le pays déclarent désormais ne pas pouvoir accéder au moteur de recherche DuckDuckGo axé sur la confidentialité. La société le confirme, affirmant que le problème n’est pas sur sa fin. Il discute actuellement avec des fournisseurs de services Internet locaux pour résoudre le problème. Il semble que ceux-ci aient bloqué le service via leurs serveurs DNS, car le moteur de recherche est toujours accessible via la plupart des résolveurs DNS tiers.

Alors que certains FAI lèvent actuellement leurs blocs, la situation n’est toujours pas claire. L’interdiction semble avoir touché de nombreuses personnes, bien que d’autres disent que DuckDuckGo est resté accessible pour eux. Certains fournisseurs ont ajouté que le site Web a été bloqué par le ministère indien des Télécommunications (qui a également ordonné l’interdiction des applications chinoises), mais d’autres ne font que donner des erreurs de recherche DNS échouées standard. Il est possible que le service ait été pris entre deux feux lorsque l’Inde a interdit les applications chinoises, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

En attendant, le passage à un fournisseur DNS tiers résout le problème, par exemple le plus privé 1.1.1.1. Voici comment le configurer sur Android: https://t.co/CeNuiZiHKw – DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 1 juillet 2020

Nous pouvons confirmer que le blocage est toujours en place sur au moins un réseau, Jio, tandis qu’Airtel et Vodafone semblent avoir débloqué le service pour la plupart des gens. Ceux qui sont encore touchés sont encouragés à changer de fournisseur DNS ou à utiliser un VPN. DuckDuckGo recommande de passer à Cloudflare.

Accès restauré

Il semble que DuckDuckGo revienne en ligne en Inde, sans aucune explication des autorités sur les raisons pour lesquelles le moteur de recherche a été interdit en premier lieu.

Nous assistons à une restauration générale de nos services en Inde. Merci pour tous vos rapports, attirant l’attention sur cette question. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour accéder à DuckDuckGo Search, veuillez le signaler à @internetfreedom en utilisant ce formulaire: https://t.co/jVYFgXTiV7 – DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 4 juillet 2020

Cependant, certains FAI n’ont pas encore entièrement rétabli l’accès – des rapports indiquent qu’ACT Fibernet et Vodafone bloquent toujours le site.