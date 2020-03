DuckDuckGo Tracker Radar est une liste de blocage personnalisée

DuckDuckGo Tracker Radar est une nouvelle liste de blocage créée par la société au cours des deux dernières années. Il est open source et disponible sur GitHub.

Radar de suivi DuckDuckGo

Comme le note le blog, DuckDuckGo Tracker Radar a été créé parce que la société n’était pas satisfaite des listes de blocage existantes. Ils ont constaté que beaucoup étaient créés manuellement et souvent «périmés» sans ajout de nouveaux trackers. Mais Tracker Radar est continuellement mis à jour et testé.

Tracker Radar contient les trackers intersites les plus courants et comprend des informations détaillées sur leur comportement de suivi, y compris la prévalence, la propriété, le comportement des empreintes digitales, le comportement des cookies, la politique de confidentialité, les règles pour des ressources spécifiques (avec des exceptions pour la rupture de site) et les données de performances.

Parce qu’il est open source, les développeurs peuvent l’utiliser pour créer leurs propres listes de blocage, et les chercheurs peuvent l’utiliser dans leurs études de surveillance d’entreprise.

Le radar de suivi DuckDuckGo est intégré au navigateur de confidentialité de l’entreprise sur iOS et Android, et également inclus dans son extension de navigateur Privacy Essentials.

Lectures complémentaires

[New App ‘MyPrivacy’ Gives You a VPN, Photo Vault, Password Manager, More]

[DuckDuckGo Privacy Essentials Returns to Safari]