Duolingo lance une application gratuite pour iPhone et iPad pour aider les enfants à apprendre à lire

Si vous vous occupez de l’éducation à domicile de vos enfants en ce moment, vous êtes probablement à la recherche de toute l’aide que vous pouvez obtenir. C’est pourquoi Duolingo a publié son application ABC plus tôt que prévu. Il devait être publié à un moment donné dans le futur, bug étant donné la situation du coronavirus, la société a décidé de faire un solide aux parents et de le sortir maintenant.

Et nous sommes heureux que cette décision ait été prise!

Nous avons décidé de publier cette application au début (cette semaine) afin de répondre aux besoins des nombreux parents qui scolarisent maintenant leurs enfants à la lumière de COVID-19. Duolingo ABC comprend plus de 300 leçons amusantes de la taille d’une bouchée qui enseignent l’alphabet, la phonétique et les mots à vue.

Duolingo ABC s’adresse aux enfants de trois à six ans et espère les aider à apprendre à lire via 300 leçons différentes. Et il y a une tonne de choses dans cette application gratuite, même si vous devez être au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou en Irlande pour y mettre la main.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Duolingo décrit sa méthodologie pour:

La conscience phonémique

La capacité de reconnaître et de manipuler l’individu

sons dans les mots parlés.

Phonics

Connaissance systématique des relations entre

symboles écrits et sons parlés.

Compréhension

La possibilité d’interagir avec le texte pour déverrouiller le sens de

mots, phrases et passages plus longs.

Aisance

La capacité de lire du texte rapidement et avec précision.

Vous ne pouvez probablement pas asseoir votre enfant avec un iPad et Duolingo ABC et vous attendre à ce qu’il apprenne par lui-même, mais il y a beaucoup à offrir ici – surtout quand vous vous souvenez que le tout ne coûte pas un sou!

Les enfants peuvent apprendre de façon autonome

L’application est adaptée aux enfants et conçue spécifiquement pour

les jeunes utilisateurs. Il n’y a pas d’annonces ni d’achats intégrés

toute sorte.

Cours d’écriture manuscrite guidés

Les activités de rédaction de lettres enseignent chaque minuscule et majuscule

lettre. Des cours personnalisés apprennent aux enfants à écrire

leur propre nom.

Lecture assistée

Le cours comprend des dizaines de courts métrages entièrement illustrés

histoires. La reconnaissance vocale donne aux enfants en temps réel

commentaires pendant qu’ils lisent à haute voix.

Décodage et mots de vue

L’application apprend à mélanger les sons pour “décoder”

mots simples. Les enfants apprennent les mots visuels à haute fréquence

par exposition répétée.

Vous pouvez télécharger Duolingo ABC gratuitement depuis l’App Store maintenant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.