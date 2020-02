Dyson est mort pour moi maintenant que j’ai essayé cet aspirateur Bissell, et il est en vente aujourd’hui à son prix le plus bas – .

Comme la plupart des gens, je suis un grand fan des aspirateurs Dyson depuis aussi longtemps que je me souvienne. En fait, je devrais probablement dire que je avait été un grand fan des aspirateurs Dyson. Je suis toujours émerveillé par la puissance des moteurs Dyson sur ses aspirateurs-balais sans fil, mais j’ai jeté Dyson et je n’y retournerai jamais. Pourquoi? C’est parce que j’ai trouvé quelque chose de bien meilleur, et pour bien moins d’argent que les 600 ou 700 $, vous paierez pour un Dyson tout neuf.

L’aspirateur-balai sans fil Bissell ICONpet est définitivement mon nouvel aspirateur préféré. En fait, ce pourrait être ma nouvelle chose préférée, point final. J’ai un chien qui jette constamment et cet aspirateur-balai sans fil déchire les poils d’animaux comme si de rien. Sérieusement, c’est fou de voir comment les cheveux longs de mon chien ne s’emmêlent jamais dans le rouleau de brosse dans la prise comme il l’a toujours fait avec mon Dyson.

Au-delà des performances, il y a trois autres raisons de choisir ce modèle plutôt qu’un Dyson, et les deux premières sont plus que simples: la durée de vie de la batterie est impressionnante et elle a une lumière. Vous ne croirez pas toute la saleté, la poussière, les miettes et les poils d’animaux que vous manquez lorsque vous utilisez un aspirateur sans barre lumineuse LED lumineuse comme celle de cet aspirateur. Deuxièmement, il est beaucoup moins cher qu’un Dyson – surtout aujourd’hui alors qu’il est en vente à un niveau record de seulement 187,99 $ pour une seule journée. Ce modèle coûte 350 $ et vaut chaque centime, alors ne manquez pas cette offre.

Voici plus de la page produit:

Un grand rouleau de brosse avec des poils spécialement conçus et une puissante aspiration garantit que les poils d’animaux restent hors du rouleau de brosse et vont directement dans le réservoir sans envelopper

La technologie CleanSlide, un système conçu pour éliminer les débris du séparateur, fournit un vide sans gâchis, donc il n’y a pas de nettoyage après le nettoyage

Smart Seal Allergen System est un système scellé qui aide à piéger la poussière fine et les allergènes à l’intérieur de l’aspirateur

Traversez les poils d’animaux avec un outil TurboBrush motorisé et un suceur plat LED éclairé + une brosse à épousseter

Illuminez la saleté dans toute votre maison pendant que vous nettoyez

Pour charger et stocker votre aspirateur sans fil ICONpet

BISSELL est fier d’offrir notre meilleur système de soin des sols pour système de gestion des poils d’animaux sans fil pour les maisons avec animaux et familles. ICON pet Cordless est conçu pour les animaux de compagnie et conçu pour la puissance. Cet aspirateur sans fil est livré avec un moteur numérique haute puissance et une batterie au lithium-ion de 22 V qui, ensemble, offrent un moyen plus rapide et plus facile d’aspirer toute votre maison et votre voiture. Oubliez l’enveloppement ennuyeux des cheveux autour du rouleau de brosse. Notre rouleau de pinceau innovant sans enchevêtrement ne laisse aucune pellicule de cheveux derrière La machine repose également à plat pour nettoyer sous les lits et les canapés avec des lumières LED remarquablement lumineuses sur le pied de l’aspirateur pour vous aider à voir les poils d’animaux et autres débris faciles à manquer dans l’obscurité. ICON pet Cordless se transforme rapidement en un aspirateur à main haute portée. De plus, il fonctionne avec des outils spécialisés pour nettoyer les dégâts partout où votre animal va. Et lorsque vous avez terminé le nettoyage, vider le réservoir de saleté est un jeu d’enfant sans réservoir de saleté vide sans dégâts avec la technologie Clean Slide.

Lorsque vous achetez ce produit, vous pouvez nous aider à sauver des animaux. BISSELL fera un don de 25 $ pour chaque achat de ce produit pour animaux de compagnie à la Fondation pour animaux de compagnie BISSELL. Les dons peuvent être activés chez BISSELL / sauver les animaux. Cette année, nous nous engageons à faire un don d’au moins 1 000 000 $ à la BISSELL Pet Foundation. Et nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les dégâts, les odeurs et le sans-abrisme des animaux de compagnie. * Testé selon le protocole sans enchevêtrement BTP0251-A avec une longueur de cheveux de 6 à 8 pouces. ** BISSELL fait un don allant jusqu’à 25 $ à la Fondation pour animaux de compagnie BISSELL pour chaque achat de produit pour animaux de compagnie, lors de l’activation.

