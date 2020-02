EA aurait annulé un jeu dérivé Star Wars: Battlefront en monde ouvert l’année dernière, devrait être lancé aux côtés de la Xbox Series X et de la PS5

Ce n’est pas un secret pour personne qu’Electronic Arts (EA) a eu du mal à développer le jeu Star Wars depuis la signature d’un accord avec Disney pour être le seul éditeur à utiliser la licence en 2013. Plusieurs projets ont été annulés, et Visceral Games a été fermé après sa le jeu a été annulé. Selon un nouveau rapport via Jason Schreier à Kotaku, un autre match a été annulé.

Ce nouveau jeu, censément appelé Viking, devait être un spin-off en monde ouvert des jeux Star Wars: Battlefront. Schreier écrit qu’il était initialement prévu de lancer à l’automne 2020, aux côtés des consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et PlayStation 5. Il était développé par EA Vancouver avec l’aide de Criterion après l’annulation du précédent jeu en monde ouvert d’EA Vancouver, un jeu qui à son tour utilisait des actifs du titre annulé de Visceral Games.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Alors que le rapport ne vient que de voir le jour, Schreier déclare que ce jeu a en fait été annulé au cours du premier semestre de 2019. Il indique également qu’il reste deux projets Star Wars en développement aux EA Worldwide Studios. L’un d’eux est une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, développé par Respawn. Étant donné que Fallen Order a jusqu’à présent vendu plus de 8 millions d’exemplaires, cela n’est pas surprenant. L’autre jeu serait un “projet plus petit et plus inhabituel” développé par EA Motive.

Nous continuerons à fournir des mises à jour sur cette histoire si plus d’informations deviennent disponibles.