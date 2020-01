EA retirant les applications Tetris pour iOS en avril 2020

EA met fin à la prise en charge de ses applications Tetris pour iOS à partir du 21 avril 2020, a annoncé aujourd’hui la société dans les mises à jour des applications de Tetris Premium, Tetris 2011 et Tetris Blitz.

Comme indiqué sur les forums MacRumors, les mises à jour des applications Tetris indiquent que les jeux sont en cours de retrait, sans expliquer pourquoi. Depuis les mises à jour de l’application:

Bonjour les fans, Nous avons eu un voyage incroyable avec vous jusqu’à présent, mais malheureusement, il est temps de vous dire au revoir. À partir du 21 avril 2020, l’application Tetris (R) d’EA sera retirée et ne sera plus disponible pour jouer. Veuillez noter que vous pourrez toujours profiter du jeu et utiliser tout élément existant dans le jeu jusqu’au 21 avril 2020. Nous espérons que vous avez tiré de nombreuses heures de plaisir de ce jeu et nous apprécions votre soutien continu. Merci! Les clients qui ont acheté des éléments intégrés à l’application dans l’une des applications Tetris d’EA devront utiliser ces éléments avant le retrait du jeu le 21 avril 2020. Bien que certaines applications restent disponibles pour jouer après avoir été retirées de l’App Store, il semble que EA supprime entièrement l’accès aux jeux Tetris.

Tetris est un jeu iOS de base depuis le lancement de l’iPhone, offrant un gameplay de puzzle d’empilement de blocs bien connu et bien-aimé. EA a proposé plusieurs mises à jour pour ses applications Tetris au fil des ans, mais avant l’annonce d’aujourd’hui de la retraite, les applications n’avaient pas vu de mise à jour depuis l’été 2018.

