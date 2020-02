Earth 3D apporte de magnifiques fonds d’écran animés à votre Mac

Earth 3D est une application intéressante que nous avons récemment découverte dans le Mac App Store. Il vous donne des fonds d’écran en direct et des économiseurs d’écran de la terre, avec des détails sur les bâtiments, les avions et plus encore.

Earth 3D

Il vous montre plus de 2600 objets géographiques, plus de 500 merveilles du monde, un ciel nocturne réel = vie, un cycle jour / nuit avec les lumières de la ville, et bien plus encore. Les graphismes sont de haute qualité 3D, avec des textures HD pour 1080p et plus, et il prend en charge les écrans Retina d’Apple. Il existe également un mode interactif où vous pouvez cliquer et faire glisser pour explorer la planète.

Même s’il s’agit d’un fond d’écran en direct, cela n’empêche pas votre ordinateur de se mettre en veille. Il a beaucoup d’add-ons disponibles, comme un monde humain, un monde animal, un monde végétal et un monde céleste. Il existe également un moyen de voir la météo mondiale. Il prend en charge plusieurs écrans, comme John Kheit, contributeur au Mac Observer, le montre avec son centre de commande à six moniteurs.

Vous pouvez acheter Earth 3D sur le Mac App Store pour 2,99 $ US.

