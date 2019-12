eBay offre votre dernière chance d'obtenir une carte-cadeau iTunes en vente avant Noël (100 $ pour 85 $)

PayPal est de retour avec la dernière remise de 15% sur les cartes-cadeaux App Store et iTunes cette semaine, offrant aux clients une chance d'obtenir la carte-cadeau de 100 $ pour 85 $ sur eBay. Cela pourrait être votre dernière chance d'économiser sur les cartes-cadeaux iTunes avant Noël, et avec la livraison par e-mail, vous recevrez la carte dans votre boîte de réception dans les quatre heures.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec eBay. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour obtenir la remise, rendez-vous sur eBay et cliquez sur "Acheter maintenant" sur la page de la carte-cadeau iTunes. La remise de 15% est automatiquement appliquée, et une fois votre commande terminée, elle sera livrée à l'adresse e-mail de votre choix dans quelques heures. La vente est uniquement disponible pour les clients aux États-Unis.

Les cartes-cadeaux App Store et iTunes peuvent être utilisées pour payer le stockage iCloud, pour louer des films sur iTunes Movies, et même pour les abonnements à Apple Music, Netflix, Hulu, etc. Grâce aux ventes sur les cartes-cadeaux, vous pouvez économiser un peu d'argent sur ces achats, alors assurez-vous de visiter PayPal sur eBay cette semaine si vous cherchez à faire le plein de crédit iTunes.

Notre récapitulatif complet des offres contient plus d'informations sur les dernières ventes et bonnes affaires liées à Apple.