Echo Show 8 vs Echo Show 5: Lequel devriez-vous acheter?

Zone Boucle d'or Echo Show 8





Copain de chevet Echo Show 5





L'Echo Show 8 a pris à peu près tout ce qui était bon de l'Echo Show (2e génération) et de l'Echo Show 5, et les a intégrés dans un haut-parleur d'écran intelligent de taille parfaite. Les contrôles de confidentialité sur l'appareil, une meilleure résolution d'écran que le Show 5 plus petit et de meilleurs haut-parleurs en font un excellent achat. 80 $ chez Amazon Avantages Grande taille de compromis

Couvercle physique / interrupteur pour microphones et caméra

Spécifications similaires à Echo Show plus cher (2e génération) Les inconvénients Pas de traitement Dolby

Besoin d'un support pour ajuster les angles de vision L'Echo Show 5 a changé le jeu de la gamme de produits Echo. Il a "montré" qu'Amazon pouvait mettre une expérience d'écran intelligent de qualité dans un boîtier plus petit sans sacrifier le son ou la sécurité. C'est le compagnon idéal, mais il peut ne pas être autonome s'il s'agit de votre seul spectacle. 60 $ chez Amazon Avantages Conception compacte pour s'adapter partout

Couvercle physique / interrupteur pour microphones et caméra

De meilleurs haut-parleurs que Echo Dot ou Echo Spot Les inconvénients La luminosité automatique n'est pas bien réglée

Si tout ce que vous voulez, c'est un écho avec une horloge, le point avec horloge est 2/3 du prix

Amazon a présenté le premier appareil Echo Show en 2017 et a suivi avec un produit de 2e génération en 2018 qui a changé la conception et apporté quelques améliorations aux haut-parleurs. Ce langage de conception s'est poursuivi avec l'introduction de l'Echo Show 5 au printemps 2019, et suite au succès de ce produit, il s'est poursuivi avec l'Echo Show 8. Maintenant qu'Amazon nous a donné une famille de trois ours de tailles d'écran intelligent, voyons quel est notre choix pour être "juste ce qu'il faut".

Petite épreuve de force

De nombreuses fonctionnalités de l'Echo Show 8 ont été reprises de l'Echo Show 5, de sorte que les seuls différenciateurs importants sont la taille de l'écran et des haut-parleurs. Voici comment ils se comparent, stat pour stat.

Echo Show 8 Echo Show 5 Taille 7,9 "x 5,4" x 3,9 " 5,8 "x 3,4" x 2,9 " Poids 36,6 oz 14,5 oz Écran 8,0 "avec une résolution de 1280 x 800 5,5 "avec une résolution de 960 x 480 Haut-parleurs 2 x 2 "@ 10W par canal 1 x 1,7 "à 4 W Traitement Dolby Non Non Caméra 1MP 1MP Commandes de la caméra Obturateur de caméra et bouton d'arrêt microphone / caméra intégrés Obturateur de caméra et bouton d'arrêt microphone / caméra intégrés Prise en charge d'Alexa Oui Oui Prix 80 $ 60 $

Source: Daniel Bader / Android CentralSur la photo: Echo Show 5.

L'Echo Show 5 a rempli une niche laissée vacante par le manque de mise à jour du petit Echo Spot VRAIMENT blindé. C'est un très bel appareil qui peut être placé dans des espaces plus petits et sert de grand moniteur pour les caméras intelligentes ou comme écran lisible pour des informations rapides. Ce n'est pas la meilleure expérience pour visionner du contenu vidéo, bien qu'elle soit réparable.

Si ce que vous voulez est un bon appareil Echo pour votre chevet ou votre bureau, vous pourriez être mieux servi en ramassant un point Echo avec horloge. Certes, les haut-parleurs du Dot ne sont pas aussi bons que le Show 5, mais l'horloge LED est moins "en face" et il n'y a pas de caméra à craindre (malgré le commutateur physique). De plus, le Dot with Clock est 25 $ moins cher que l'Echo Show 5.

Cependant, si vous voulez une très belle table d'appoint ou un appareil Echo de chevet avec la possibilité de surveiller la sécurité de votre maison intelligente, d'obtenir des réponses textuelles à la météo et à l'heure, et de prendre quelques vidéos, l'Echo Show 5 est un appareil vraiment génial. Comme nous l'avons dit dans d'autres articles, l'Echo Show 5 est au prix où il s'agit presque d'un achat impulsif, et comme les points, il se trouve souvent associé à d'autres produits de maison intelligente pour encore plus d'économies.

Source: Android CentralSur la photo: Echo Show 8.

Nous avons appelé l'Echo Show 8 les Boucles d'Or des appareils à écran intelligent pour une raison. Non seulement il se situe physiquement entre l'Echo Show (2e génération) et l'Echo Show 5, mais il semble avoir fait les bons compromis en ce qui concerne ses spécifications entre ces appareils.

Il a évidemment un écran plus grand et un haut-parleur supplémentaire sur le Show 5, et il a le déclencheur physique / muet que le plus grand Show (2e génération manque). Cependant, ni le Show 8 ni le Show 5 n'ont un appareil photo aussi performant que le Show (2nd Gen), avec des caméras 1MP sportives par rapport au tireur 5MP de la 2e génération.

Les haut-parleurs du Show 8 (deux haut-parleurs de 2 pouces à 10 W par canal) sont toujours assez bons pour sa taille et meilleurs que le seul haut-parleur de 4 pouces de 1,7 pouce disponible sur le Show 5. À 1280p x 800p, le Show 8 a également une résolution d'écran nettement meilleure que le Show 5 à 960p x 480p, ce qui devrait se traduire par des images plus nettes sur vos vidéos et photos.

Quel petit spectacle devriez-vous obtenir?

Regardez, il est assez évident lequel vous pensez que vous devriez obtenir ici – l'Echo Show 8. Ce n'est pas tellement plus grand que le Show 5 ou bien plus petit que le Show 10, mais la différence de taille par rapport à ses frères et sœurs est perceptible et significative dans utilisation réelle. Nous pensons sincèrement que le Show 5 est toujours un excellent appareil, surtout si vous l'obtenez comme écran intelligent secondaire. Nous apprécions que le Show 5 et le Show 8 possèdent un obturateur physique et un bouton de sourdine pour de meilleurs contrôles de confidentialité et que les deux aient un accès à l'écran au Alexa Privacy Hub afin que vous puissiez prendre encore plus le contrôle de votre confidentialité numérique.

Si vous êtes encore indécis, ne vous inquiétez pas! Amazon propose un excellent ensemble avec l'Echo Show 8 et l'Echo Show 5 à un prix qui est toujours moins cher que le plus grand Echo Show (2e génération). Maintenant, vous pouvez les essayer tous les deux et voir où ils s'intègrent le mieux dans votre maison!

Rencontrez-moi au milieu



Echo Show 8

Pas trop grand, pas trop petit L'Echo Show a une taille plus naturelle, plus facile à placer que l'Echo Show de 10 pouces, mais suffisamment confortable pour regarder des recettes et des vidéos.

Petit spectacle



Amazon Echo Show 5

Votre portail personnalisé vers Alexa Le plus petit Echo Show 5 a été le premier de cette dernière génération d'appareils à répondre à de nombreuses critiques des produits précédents, en ajoutant des fonctionnalités axées sur la confidentialité, un grand écran et un bon haut-parleur – le tout dans une taille pratique!

