ecobee arrête le développement de sa ligne d’éclairage pour des raisons économiques

L’impact du ralentissement économique actuel semble peser sur ecobee, avec un nouveau rapport de betakit indiquant que la société a arrêté le développement d’une prochaine ligne d’éclairage intelligent. Alors qu’ecobee n’a pas encore confirmé le rapport, un e-mail interne apparent a fait surface qui mentionne une “suspension indéfinie”:

Dans un courrier électronique adressé aux employés lundi, obtenu par BetaKit, le vice-président du produit Casey McKinnon a noté que la direction et le conseil d’administration d’Ecobee avaient pris la décision de “suspendre indéfiniment” sa gamme de produits d’éclairage. «Nous n’allons pas procéder à la certification UL (laboratoires de souscription), à l’outillage ou au lancement d’une gamme de produits d’éclairage cet automne comme nous l’avions prévu à l’origine», a écrit McKinnon.

Il n’est pas clair si le récent changement de direction affectera d’autres produits à venir. Bien que cela n’ait pas été officiellement annoncé, plusieurs fuites au cours de la dernière année ont montré une potentielle caméra HomeKit et un capteur de porte / fenêtre d’ecobee. Le rapport spécule que les produits pourraient encore être sur la bonne voie pour une annonce à la “mi-avril”.

Selon le rapport, ecobee a également licencié jusqu’à 10% de ses effectifs à travers ses différents sites dans le monde, bien qu’une partie de l’équipe travaillant sur la ligne d’éclairage ait été déplacée vers d’autres projets. En plus des licenciements, le rapport indique que le PDG d’ecobee, Stuart Lombard, a pris une réduction de salaire de 30%, et des gels ont été appliqués pour les augmentations de salaire et les dépenses.