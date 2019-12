Économisez 134 $ sur une salle de cinéma qui tient dans la paume de votre main – .

Si vous voulez être le héros de quelqu'un à Noël ou à Hanoukka, nous avons le cadeau de dernière minute parfait pour vous. C'est ce qu'on appelle la salle de cinéma portable CINEMOOD, et c'est à son prix le plus bas encore avant les vacances. L'appareil de Cinemood est bien plus qu'un simple projecteur portable, mais il inclut toutes les fonctionnalités typiques que vous attendez. En plus de cela, cependant, vous pouvez installer des applications comme Netflix et Amazon Prime Video directement sur Cinemood afin de ne pas avoir à vous soucier de connecter un téléphone, une tablette ou un ordinateur. C'est formidable, et il est toujours livré à temps pour Noël. Ou, si vous ne voulez pas toutes les cloches et les sifflets, vous pouvez acheter le projecteur portable Anker Nebula Prizm dès maintenant pour seulement 49,99 $.

Cinéma portable CINEMOOD

CRÉEZ VOTRE PROPRE THÉÂTRE DE FILM N'IMPORTE O YOU VOUS ALLEZ! Le mini-projecteur intelligent portable de 0,5 lb, 3 ”est adapté aux enfants, avec des commandes de bouton directionnelles faciles. Il crée une projection jusqu'à 12 pieds dans un environnement plus sombre.Aucune connexion à un ordinateur ou à une prise murale n'est nécessaire.

EDUCATIONAL DISNEY CONTENT INCLUDED. La bibliothèque numérique comprend 40 livres électroniques Disney et 25 courtes vidéos et dessins animés sur la sécurité (n'inclut PAS les longs métrages Disney). Profitez également de plus de 75 épisodes d'autres dessins animés amusants, de livres électroniques plus attachants et de marionnettes fantômes.

UN MONDE DE CONTENUS À VOTRE PORTÉE. Accédez et diffusez Amazon Prime Video, Netflix, AmebaTV, YouTube et YouTube Kids directement à partir de l'écran du menu CINEMOOD. Téléchargez les vidéos Netflix ou Amazon Prime directement sur CINEMOOD pour profiter de n'importe où, sans WiFi.

APPORTEZ VOTRE PROPRE CONTENU AU GRAND ÉCRAN. Téléchargez et lisez vos vidéos personnelles et votre contenu de diaporama avec 8 Go d'espace de stockage supplémentaires ou utilisez la fonctionnalité de mise en miroir d'écran iOS (le contenu DRM protégé n'est pas pris en charge).

Compagnon de voyage parfait. Avec jusqu'à 5 heures d'autonomie de batterie rechargeable et aucune connexion à un ordinateur, un téléphone ou une prise murale nécessaire, CINEMOOD est parfait pour les promenades en voiture, les voyages en avion, le camping, les rassemblements d'arrière-cour et les soirées cinéma d'été en plein air.

TEMPS D'ÉCRAN SANS ÉCRAN – PLUS GRAND, MIEUX, PLUS SÛR. CINEMOOD donne une pause aux yeux et au cerveau, en éliminant la lumière bleue et en offrant une expérience de visionnement plus sûre que les tablettes et les téléviseurs. Créez une impression durable qui ne tardera pas à être oubliée.

NOTRE PROMESSE: Aimez-le ou retournez dans les 30 jours pour un remboursement complet. CINEMOOD est livré avec une garantie sans souci d'un an et un service client amical, ce qui en fait un excellent ajout à un registre de cadeaux pour anniversaire, Noël, remise des diplômes.

Anker Nebula Prizm

Expérience sur grand écran: placez dans pratiquement n'importe quelle pièce pour profiter de vos émissions ou films préférés et obtenir cette véritable expérience sur grand écran. (Recommandé pour une utilisation dans des environnements à faible luminosité.)

Haut-parleur intégré: un pilote de 5 W canalise l'audio équilibré via les grilles des haut-parleurs gauche et droit.

Large compatibilité: connectez-vous via HDMI ou USB pour mettre en miroir votre téléphone, utiliser un boîtier TV ou lire du contenu depuis un ordinateur portable.

Efficace et fiable: une durée de vie de 30 000 h LED, un système de gestion de batterie optimisé et un ventilateur de refroidissement amélioré offrent une fiabilité supérieure.

Ce que vous obtenez: Nebula Prizm, câble d'alimentation, télécommande, manuel d'utilisation, garantie de 12 mois sans souci et notre service client amical.

