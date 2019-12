Économisez 15 $ sur le Fire TV Stick 4K ou 150 $ sur un ensemble Ring Doorbell – et obtenez-les avant Noël! – .

C’est le moment critique, chasseurs de bonnes affaires. Vous avez seulement quelques opportunités supplémentaires pour obtenir des remises importantes sur des produits populaires et les faire livrer à temps pour offrir en cadeau de Noël. Les appareils Amazon sont extrêmement populaires en ce moment et beaucoup d'entre eux sont actuellement réduits – voir toutes les meilleures offres d'appareils Amazon ici. Parmi toutes ces offres, il y en a deux en particulier que vous devriez vérifier. L'un est le Fire TV Stick 4K, qui est le meilleur et le plus populaire appareil de streaming multimédia d'Amazon. Il ne coûte que 34,99 $ actuellement au lieu de 60 $, et vous pouvez en commander un aujourd'hui et le recevoir à temps pour Noël. Le deuxième est le Ring Video Doorbell 2, qui coûte normalement 200 $. Vous pouvez en acheter un seul aujourd'hui pour seulement 129 $, ou ajouter un Echo Show 5 à 90 $ pour seulement 10 $ de plus!

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d'une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d'applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l'expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d'Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et d'épisodes télévisés.

Ring Video Doorbell 2

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu'un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d'entrée».

Vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs à partir de votre téléphone, tablette et PC

Envoie des alertes dès qu'un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connecte aux fils de la sonnette pour une charge constante

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement

