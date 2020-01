Économisez 15 $ sur le papier hygiénique, les produits de nettoyage, les sacs poubelles et toutes les autres choses que vous devez acheter de toute façon – .

Vous manquez de papier toilette? Qu’en est-il des sacs poubelles, des produits de nettoyage, des serviettes en papier et des lingettes Clorox? Même si vous venez de réapprovisionner votre maison avec tous les produits ménagers dont vous avez besoin, il est encore temps de charger, car Amazon organise actuellement une vente à durée limitée impressionnante. Rendez-vous sur la page de promotion d’Amazon et achetez n’importe quelle combinaison de produits ménagers éligibles totalisant 50 $ ou plus, et vous économiserez 15 $! Oh, et ne vous inquiétez pas si vous avez des goûts très spécifiques dans le papier hygiénique ou les nettoyants – 892 produits différents sont éligibles pour cette offre!

Voici les termes et conditions de la page des offres sur Amazon:

L’offre s’applique uniquement aux produits vendus par Amazon.com ou Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon.com» ou «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du produit). Les produits vendus par des vendeurs tiers ou d’autres entités Amazon ne seront pas éligibles pour cette offre, même s’ils sont «remplis par Amazon.com» ou «Prime éligibles».

L’offre ne s’applique pas au contenu numérique.

Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

Des frais d’expédition et des taxes peuvent s’appliquer à la valeur totale des articles promotionnels à prix réduit et gratuits.

Les articles doivent être achetés en une seule commande et expédiés à la même vitesse à une seule adresse.

Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment.

L’offre n’est pas transférable et ne peut être revendue.

La remise de l’offre sera répartie proportionnellement entre tous les articles promotionnels de votre commande.

Si l’un des produits ou du contenu liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit ou le contenu, sous réserve des politiques de remboursement applicables.

Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide.

Sauf si une carte-cadeau Amazon est l’avantage déclaré de la promotion, les codes promotionnels (y compris ceux placés directement dans les comptes) ne peuvent pas être échangés contre des cartes-cadeaux Amazon.

Sauf si une carte-cadeau Amazon est l'avantage déclaré de la promotion, les codes promotionnels (y compris ceux placés directement dans les comptes) ne peuvent pas être échangés contre des cartes-cadeaux Amazon.

