Économisez 20% sur la banque d’alimentation Crave Travel Pro

Il est toujours pratique d’avoir un chargeur de secours pour vos appareils. Vous pouvez dites au revoir à vos points de vente pendant un petit moment avec la banque d’alimentation Crave Travel Pro sur Offres technologiques.

Le Crave Travel Pro a un Capacité de 13 400 mAh afin que vous puissiez recharger votre téléphone, vos écouteurs, etc. Il dispose également de trois ports différents: une charge rapide 3.0, une clé USB et une clé USB-C afin que vous puissiez effectuer toutes vos charges en même temps.

En plus de la capacité puissante et de nombreux ports, la banque d’alimentation tient également dans la paume de votre main. Il se range facilement dans votre sac à dos ou votre sac à main et mesure moins de cinq pouces de hauteur et un pouce d’épaisseur. Il fera le compagnon de déplacement idéal quand il est prudent de retourner à l’extérieur.

Crave Travel Pro en un coup d’œil:

Chargez vos appareils à pleine capacité rapidement et efficacement avec la capacité de 13 400 mAh.Alimentez jusqu’à trois appareils à la fois avec les ports QC 3.0, USB et USB-C.Emballez facilement la banque d’alimentation dans votre sac, valise ou sac à main avec son emballage compact et portable.Faites recharger vos appareils électroniques essentiels des téléphones et des iPod aux GoPros et aux tablettes.

Le Crave Travel Pro a un valeur au détail de 49,99 $ mais tu peux économisez 20% dès maintenant. Il est proposé pour seulement 39,99 $ sur les offres technologiques lors de cette vente, sous réserve de stock.

Il ne reste plus longtemps à exécuter cet accord. Vous pouvez Vérifiez-le via le widget ci-dessous.

